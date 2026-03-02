Panamá, 02 de marzo del 2026

    Béisbol

    Panamá Oeste celebra su título juvenil 2026 con multitudinaria caravana

    Los Vaqueros fueron recibidos como héroes, en medio de aplausos, banderas y una multitud que salió a las calles para celebrar el campeonato de béisbol juvenil 2026.

    Humberto Cornejo
    Los jugadores de Panamá Oeste recorrieron las principales calles en una multitudinaria caravana que culminó en el estadio Justino Gato Brujo Salinas. Cortesía/Rosa Melgar

    La fiesta comenzó desde Chiriquí, pero desde San Carlos hasta La Chorrera fue total.

    Panamá Oeste confirmó su dominio y se quedó con el Juvenil 2026

    El equipo de Panamá Oeste recorrió este domingo 1 de marzo las principales calles de los distritos en una multitudinaria caravana que culminó en el estadio Justino Gato Brujo Salinas, de La Chorrera, donde cientos de aficionados los recibieron con los brazos abiertos para celebrar el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

    La novena de los Vaqueros conquistó el título la noche del sábado 28 de febrero tras barrer en cuatro partidos a Chiriquí en la serie final, confirmando la consistencia que mostró durante todo el torneo, en el que acumuló 31 victorias en 35 compromisos.

    En la caravana participaron jugadores, cuerpo técnico, familiares, amigos y seguidores que acompañaron a los nuevos campeones en un recorrido cargado de banderas, música y muestras de orgullo. Fue el segundo campeonato de Panamá Oeste en las últimas cuatro temporadas (el cuarto en su historia), un logro que consolida el trabajo encabezado por el director Dimas Ponce.

    La celebración en el estadio fue el punto culminante de una jornada histórica tras muchos meses de trabajo para la provincia, que volvió a vibrar con una generación que ya escribió su nombre en las páginas doradas del béisbol juvenil panameño.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


