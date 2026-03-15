Panamá Oeste, Coclé y Chiriquí ganan en ronda semifinal infantil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá Oeste y Coclé siguen invictos en semifinales del Nacional Infantil, mientras Chiriquí logra su primera victoria y mantiene vivas sus opciones de clasificar.

Las novenas de Pequeñas Ligas representativas de Panamá Oeste y Coclé siguieron con paso firme e invicto en la ronda semifinal del Torneo Nacional de Béisbol Infantil, mientras que Chiriquí sumó su primera victoria, manteniendo abiertas sus posibilidades de clasificar a la final del torneo.

El campeón de este certamen nacional, que se disputa en el estadio Capleton de Juan Díaz, clasificará de forma directa a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport, Pensilvania (Estados Unidos), que se celebrará en el mes de agosto.

Panamá Oeste abrió la triple jornada dominical venciendo a Los Santos por marcador de 3-2. Un rally de tres carreras en la parte alta del sexto episodio fue suficiente para que Oeste se llevara el triunfo.

Los Santos, por su parte, acortó la ventaja rival con carreras en las partes bajas del cuarto y sexto episodio, respectivamente, pero no fue suficiente para cambiar su suerte. En seis entradas completas, ambos equipos produjeron dos imparables y cometieron un error cada uno.

En el segundo encuentro del día, Chiriquí solo necesitó cuatro episodios para vencer a Herrera 13-2 por abultamiento de carreras. Este fue el primer triunfo de la ronda semifinal para los originarios del Valle de la Luna.

Los chiricanos produjeron siete carreras en la parte alta de la primera entrada, cuatro en la segunda y cerraron con dos más en la cuarta. Además, batearon 11 imparables y cometieron un solo error.

Herrera, por su parte, anotó sus dos carreras en la parte baja del tercer episodio. Los herreranos conectaron cinco imparables y cometieron tres errores.

Coclé volvió a ganar con una ofensiva explosiva, derrotando 14-9 a Panamá Este en el cierre de la triple jornada. Los coclesanos anotaron una carrera en el primer episodio, cuatro en el segundo, siete en el cuarto y dos en el sexto.

Panamá Este anotó una carrera en el primer episodio, dos en el segundo, una en el cuarto y cinco en el quinto.Coclé conectó 15 imparables, mientras que Panamá Este sumó 13.

Tabla de posiciones

La tabla de posiciones, con tres jornadas completadas, es la siguiente:

Panamá Oeste (3-0) Coclé (3-0) Chiriquí (1-2) Los Santos (1-2) Herrera (1-2) Panamá Este (0-3)

Partidos del lunes

La cuarta fecha de la ronda semifinal se jugará este lunes bajo el siguiente orden. El primer enfrentamiento iniciará a las 9:00 a.m. y los siguientes comenzarán 15 minutos después de finalizado el anterior.

Panamá Este vs. Chiriquí

Los Santos vs. Herrera

Panamá Oeste vs. Coclé