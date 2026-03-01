Panamá Oeste confirmó su dominio y se quedó con el Juvenil 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los Vaqueros se llevaron el título con gran consistencia a lo largo del torneo, al ganar 31 de 35 partidos y cerrar la temporada con una barrida en la serie final.

Panamá Oeste confirmó su dominio a lo largo de la temporada y se proclamó ganador del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 tras barrer en cuatro partidos a Chiriquí en la serie final.

El título no solo ratifica la consistencia del equipo, sino que consolida a la liga provincial, que ganó su segundo título en los últimos cuatro años.

Panamá Oeste conquistó el cuarto título de su historia. Foto: Cortesía/Fedebeis

La novena del Oeste fue el conjunto más regular del torneo, acumulando marca de 31 victorias en 35 compromisos. Inició la ronda regular con 11 triunfos consecutivos antes de perder el invicto precisamente ante Chiriquí (4-3), y terminó con foja de 19-2. En la etapa de playoffs, dejó en el camino a Herrera (4-1) y Panamá Metro (4-1), demostrando equilibrio en todas sus líneas ofensivas, defensivas y en su cuerpo de lanzadores.

Este campeonato representa el segundo título de Panamá Oeste en las últimas cuatro campañas y marca la primera barrida en una final juvenil desde 2008, cuando, de forma anecdótica, Chiriquí los venció por barrida.

Dimas Ponce entra en la historia

El director Dimas Ponce alcanzó su primer campeonato juvenil y se convirtió en el cuarto estratega de Panamá Oeste en ganar el título, uniéndose a Baldomero Salazar (1986), Luis Muñoz (1996) y Carlos Maldonado (2023).

“No me esperaba una barrida. Sabíamos de la calidad del equipo chiricano. Es muy especial este título, porque es la tercera ocasión que dirijo categoría Juvenil”, dijo Ponce al concluir el partido.

“No había podido tener buenos resultados en los dos primeros años. Agradecido con los muchachos, ya que fueron los actores principales de esto”, agregó.

Además, Ponce fue distinguido como el Director del Año, mientras que Luis Aranda fue elegido Jugador Más Valioso del torneo.

“Gran trabajo de Ángel Chávez. Por segundo año consecutivo no lo pudieron lograr, así es el béisbol, pero hay que reconocer el gran trabajo de todos ellos”, mencionó.

Un cuarto juego de alta tensión

El cuarto partido fue el más cerrado de la serie y terminó 8-7, en un duelo que se definió en el octavo episodio tras un intercambio constante de anotaciones.

El cerrador Abel Rodríguez se acreditó la victoria al lanzar las últimas tres entradas, permitiendo tres imparables, una carrera y una base por bolas, además de recetar cinco ponches. La derrota fue para Juan Trejos, quien toleró dos anotaciones en dos episodios.

A la ofensiva destacó Edward Delgado, al batear de 2-1, con dos remolcadas y una anotada. También brilló Aranda, quien se fue de 4-3, con una carrera anotada.

Los Vaqueros ganaron los tres primeros duelos por marcador de 4-2, 18-1 y 5-3.

Entre los más ganadores

Con este campeonato, Panamá Oeste se ubica como el sexto equipo con más títulos en la categoría, por detrás de Coclé y Herrera (5), Los Santos (6), Chiriquí (9) y Panamá Metro (21).

Más allá de los números, la consagración de 2026 quedará marcada por la consistencia, la profundidad del cuerpo de lanzadores y la madurez de un grupo que supo sostener el ritmo desde el primer juego del torneo hasta el último out de la final.