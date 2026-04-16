Panamá Oeste deja en el terreno a Chiriquí y sigue con vida

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Chiriquí se mantiene arriba en la serie, pero dejó escapar un duelo que tenía a favor hasta el noveno episodio.

Los Vaqueros de Panamá Oeste consiguieron una victoria de alto dramatismo la noche del miércoles al derrotar 2-1 a Chiriquí en el estadio Mariano Rivera, en el tercer juego de la serie semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

El partido se definió en episodios extras, luego de un cerrado duelo de pitcheo que mantuvo el marcador en blanco durante gran parte del encuentro.

Fue Chiriquí quien logró romper el cero en la parte alta del octavo inning, cuando Carlos Xavier Quiroz negoció un boleto con bases llenas para impulsar la primera carrera del juego en los pies de Jorge Rodríguez.

Los Vaqueros respondieron en el noveno episodio apelando a la misma fórmula. Con la casa llena, Mauricio Pierre recibió base por bolas y Benjamín Bailey empató el encuentro 1-1 y con ello se forzó la entrada adicional. Oeste desaprovechó las bases llenas tras un fallido intento de squeeze play en la que agarraron a Arod McKenzie despegado de la antesala.

Ya en el décimo capítulo, Panamá Oeste volvió a mostrar paciencia en el plato. Con corredores en circulación, McKenzie negoció boleto con las bases llenas, Gerald Chin anotó y con ello dejaron en el terreno a Chiriquí y desató la celebración en La Chorrera.

El pitcheo fue protagonista por ambos lados. Jeison Calvo abrió por Oeste y trabajó cuatro entradas y dos tercios sin permitir carreras, mientras que el relevo conformado por Rafael García, Miguel Gómez y Davis Romero se encargó de silenciar a la ofensiva chiricana en los episodios finales.

Por Chiriquí, Bryan Cáceres lanzó siete sólidas entradas en blanco, permitiendo apenas dos imparables, aunque se fue sin decisión.

A la ofensiva, Gerald Chin y Jean Rodríguez lideraron a Panamá Oeste con dos hits cada uno. Johan Camargo también destacó al negociar tres boletos y se sacrificó para avanzar a Chin en el décimo episodio. Por Chiriquí, Jeffer Patiño e Iraj Serrano conectaron dos imparables cada uno.

Chiriquí se mantiene al frente de la serie 2-1, que continuará este jueves con el cuarto juego en el estadio Mariano Rivera, mientras que Bocas del Toro y Colón reanudarán su semifinal en el estadio Roberto Mariano Bula.