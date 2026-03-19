Panamá Oeste deja tendido a Chiriquí y está a un paso de Williamsport

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los Vaqueritos dejaron tendidos en el terreno a los chiricanos y se llevaron el primer juego de la serie final.

Panamá Oeste pegó primero en la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Infantil de Pequeñas Ligas, al imponerse este jueves 19 de marzo 3-2 sobre Chiriquí en un dramático duelo que se extendió a episodios extras en el estadio de Caplitom, en Juan Díaz.

El encuentro fue un auténtico duelo de pitcheo durante los seis episodios reglamentarios, en los que ambos equipos fueron incapaces de fabricar carreras.

Por Oeste, Alams Rodríguez trabajó 4.2 sólidas entradas, manteniendo a raya a la ofensiva chiricana, mientras que Josué Hernández completó la ruta de seis capítulos sin permitir anotaciones, en una actuación igualmente dominante.

La paridad se rompió en el séptimo episodio bajo la regla del corredor automático en segunda base. Chiriquí tomó la delantera gracias a Ianne Salcedo, quien logró pisar el plato para el 1-0 momentáneo. Sin embargo, la reacción de los vaqueritos no se hizo esperar, y Héctor Suira se encargó de igualar las acciones, devolviendo la tensión al partido.

La ofensiva de los Vaqueros despertó en la séptima y octava entrada. Foto: Carlos Vidal

Ya en el octavo episodio, la intensidad alcanzó su punto máximo. Edgar Villarreal se ponchó con dos outs, pero un descuido del receptor chorrerano permitió que la pelota se escapara, dándole vida al corredor, que llegó quieto a la inicial. En esa misma jugada, Thiago De Gracia aprovechó para anotar desde la tercera base, colocando a Barrio Colón arriba en el marcador.

Y en el cierre del episodio Lucas Gutiérrez con el batazo decisivo. El antesalista conectó un hit al jardín central que permitió que Gael Hurtado y Javier Materón cruzaran el plato, sellando así la victoria para Panamá Oeste en un cierre electrizante.

Tras el compromiso, el director Osvaldo Sánchez no ocultó su satisfacción, aunque reconoció la complejidad del rival.

“Fue un juego muy difícil, Chiriquí es un gran equipo y lo demostraron en cada inning”, señaló. Además, confirmó que Javier Materón será el encargado de abrir el segundo partido de la serie.

El segundo partido inicia a las 12:20 del mediodía, según informó el comité organizador.