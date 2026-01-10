Panamá Oeste mantiene su invicto y lidera el béisbol Juvenil 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La novena de Panamá Oeste continuó con su arranque impecable en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, al imponerse este viernes 9 de enero por 7-1 sobre Veraguas, en el estadio Omar Torrijos, resultado que le permitió conservar su invicto y mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones.

Los Vaqueros volvieron a mostrar un ataque oportuno y balanceado, encabezado por Mildner Nieto, quien tuvo una noche destacada al batear de 4-2, incluyendo un cuadrangular, con dos carreras empujadas y dos anotadas.

A la ofensiva también aportaron Luis Aranda, que se fue de 5-2, con una carrera remolcada, y Juan Caballero, de 4-2, con una carrera anotada y una empujada.

La producción ofensiva fue más que suficiente para respaldar la sobresaliente actuación del abridor Joshua Martínez, quien se adjudicó la victoria tras lanzar seis sólidas entradas, en las que permitió un solo imparable y una carrera, además de ponchar a 10 bateadores y conceder apenas una base por bolas.

El cierre del encuentro estuvo a cargo de Johamir Cortés, quien trabajó con solvencia las tres últimas entradas, tolerando únicamente dos hits, para asegurar el triunfo occidental.

En otros resultados de la jornada, Chiriquí derrotó 8-3 a Colón en el estadio Justino Salinas, victoria que le permitió ubicarse en la segunda posición del certamen. Por su parte, Coclé logró un importante triunfo como visitante al superar 5-2 a Herrera, sumando así su segunda victoria consecutiva.

Panamá Metro le ha ganado a Colón, Panamá Este y Los Santos. Foto: Cortesía/Fedebeis

La buena racha también se extendió para Panamá Metro, que ligó su tercer triunfo seguido tras vencer 8-4 a Los Santos, en el estadio Roberto Hernández, mostrando una mejoría sostenida luego de un inicio complicado.

En otros compromisos, Panamá Este se impuso 9-3 a Bocas del Toro en el estadio José de la Luz Thompson, mientras que Darién consiguió su segundo triunfo del torneo al derrotar 14-9 a Chiriquí Occidente, en el estadio de Metetí.