Panamá, 10 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Béisbol

    Panamá Oeste mantiene su invicto y lidera el béisbol Juvenil 2026

    Los dirigidos por Dimas Ponce sumaron su sexta victoria de la temporada.

    Humberto Cornejo
    Panamá Oeste mantiene su invicto y lidera el béisbol Juvenil 2026
    Panamá Oeste ha mostrado una ofensiva oportuna en el inicio del certamen. Foto: Cortesía/Fedebeis

    La novena de Panamá Oeste continuó con su arranque impecable en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, al imponerse este viernes 9 de enero por 7-1 sobre Veraguas, en el estadio Omar Torrijos, resultado que le permitió conservar su invicto y mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones.

    +info

    Thomas Christiansen convoca a 14 jugadores de la LPF para los amistosos ante Bolivia y México‘El Científico’ Núñez y Jadier Herrera superan el pesaje y van por el título interino CMBEverardo Rose es nuevo refuerzo de Universidad Católica

    Los Vaqueros volvieron a mostrar un ataque oportuno y balanceado, encabezado por Mildner Nieto, quien tuvo una noche destacada al batear de 4-2, incluyendo un cuadrangular, con dos carreras empujadas y dos anotadas.

    A la ofensiva también aportaron Luis Aranda, que se fue de 5-2, con una carrera remolcada, y Juan Caballero, de 4-2, con una carrera anotada y una empujada.

    La producción ofensiva fue más que suficiente para respaldar la sobresaliente actuación del abridor Joshua Martínez, quien se adjudicó la victoria tras lanzar seis sólidas entradas, en las que permitió un solo imparable y una carrera, además de ponchar a 10 bateadores y conceder apenas una base por bolas.

    El cierre del encuentro estuvo a cargo de Johamir Cortés, quien trabajó con solvencia las tres últimas entradas, tolerando únicamente dos hits, para asegurar el triunfo occidental.

    En otros resultados de la jornada, Chiriquí derrotó 8-3 a Colón en el estadio Justino Salinas, victoria que le permitió ubicarse en la segunda posición del certamen. Por su parte, Coclé logró un importante triunfo como visitante al superar 5-2 a Herrera, sumando así su segunda victoria consecutiva.

    Panamá Oeste mantiene su invicto y lidera el béisbol Juvenil 2026
    Panamá Metro le ha ganado a Colón, Panamá Este y Los Santos. Foto: Cortesía/Fedebeis

    La buena racha también se extendió para Panamá Metro, que ligó su tercer triunfo seguido tras vencer 8-4 a Los Santos, en el estadio Roberto Hernández, mostrando una mejoría sostenida luego de un inicio complicado.

    En otros compromisos, Panamá Este se impuso 9-3 a Bocas del Toro en el estadio José de la Luz Thompson, mientras que Darién consiguió su segundo triunfo del torneo al derrotar 14-9 a Chiriquí Occidente, en el estadio de Metetí.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Costa Rica insiste en negociar con Panamá una solución a la disputa comercial. Leer más
    • Conozca los precios de los combustibles que regirán desde este viernes 9 de enero. Leer más
    • MEF anuncia pago pendiente de prima de antigüedad para exfuncionarios. Leer más
    • ¿Qué pasará ahora con el oro de Venezuela que se encuentra en las bóvedas del Banco de Inglaterra?. Leer más
    • Cae otro implicado en la red de falsificación de créditos fiscales en perjuicio de la DGI. Leer más
    • ‘Los panameños podrán usar cualquiera de las instalaciones de salud’: Fernando Boyd Galindo. Leer más
    • Quién es Olmedo Javier Núñez Peñalba, el panameño cuya liberación pidió Panamá ante la ONU. Leer más