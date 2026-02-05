Panamá Oeste queda a un paso de la clasificación en el Béisbol Juvenil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los Vaqueros tomaron ventaja de 3-1 sobre Herrera, Panamá Este empató su serie ante Metro y Los Santos se mantiene con vida frente a Chiriquí.

Panamá Oeste quedó a un triunfo de asegurar su clasificación en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, luego de imponerse el miércoles 4 de febrero 7-4 a Herrera, en el estadio Claudio Nieto de Monagrillo, resultado que dejó la serie 3-1 a favor de los Vaqueros.

Luis Navarro se acreditó la victoria tras lanzar cinco entradas completas, en las que permitió apenas cuatro imparables, ponchó a cuatro bateadores y otorgó cuatro bases por bolas. La derrota fue para Eddy Miller, quien trabajó seis episodios y concedió cuatro hits y cuatro carreras.

A la ofensiva, Juan Caballero lideró a Panamá Oeste al batear de 5-1, con dos carreras empujadas. Por Herrera, Luis Centella destacó al irse de 3-2, con dos anotadas.

En otro resultado, Panamá Este venció por 7-6 a Panamá Metro para empatar la serie a dos juegos por bando, en el estadio Rod Carew. Este triunfo representó el segundo consecutivo para los Potros.

Gabriel Carrera se llevó la victoria en labor de relevo tras lanzar cuatro entradas, permitiendo tres imparables. La derrota fue para Cristian Navarro, quien aceptó dos carreras en apenas un tercio de episodio.

El refuerzo bocatoreño Adrián Fuentes fue la gran figura ofensiva de Panamá Este al batear de 5-3, con tres carreras empujadas y dos anotadas. Por los Metropolitanos, Caleb Rivera fue el más consistente al conectar de 4-2, con dos impulsadas.

Por su parte, Los Santos se niega a rendirse y sigue en la pelea tras derrotar por 7-6 a Chiriquí en el estadio Roberto Hernández. A pesar del revés, los chiricanos mantienen ventaja de 3-2 en la serie.

Brandy Mendoza se apuntó el triunfo al permitir solo dos imparables en 3.2 entradas de labor, además de recetar dos ponches y conceder tres bases por bolas. Johan Camarena cargó con la derrota tras permitir dos carreras en dos episodios.

Darían García comandó la ofensiva santeña al batear de 5-2, con dos carreras anotadas. Por Chiriquí, Henry Pinzón sobresalió al irse de 4-3, con tres carreras empujadas y una anotada.

Los Vaqueros buscarán sellar su clasificación este jueves cuando enfrenten nuevamente a Herrera en el estadio Claudio Nieto. Mientras tanto, Potros y Metropolitanos intentarán tomar ventaja en su serie cuando se midan otra vez en el estadio Rod Carew. Ambos encuentros están programados para iniciar a las 7:00 p.m.