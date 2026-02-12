Panamá Oeste queda a un triunfo de la final; Coclé descuenta ante Chiriquí

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los Vaqueros vencieron 8-6 a Panamá Metro. En la otra semifinal, Coclé derrotó 4-3 a Chiriquí y recortó la desventaja a 2-1.

Los Vaqueros de Panamá Oeste quedaron a un paso de la gran final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, tras imponerse la noche del miércoles 11 de febrero por pizarra de 8-6 a Panamá Metro en el estadio Rod Carew, colocando la serie semifinal 3-0 a su favor.

Con esta victoria, el conjunto del Oeste quedó a un solo triunfo de asegurar su boleto a la disputa por el título.

El derecho Edgar Samaniego se acreditó la victoria luego de trabajar cinco episodios, en los que toleró 10 imparables y cuatro anotaciones; recetó cinco ponches y otorgó una base por bolas. El revés fue para Cristian Navarro.

A la ofensiva, Panamá Oeste contó con figuras determinantes. Maikel Nieto bateó de 3-2, anotó dos carreras y empujó una; Mildner Nieto se fue de 5-2 con dos impulsadas; Michael Worthington ligó de 3-1 con una anotada; y Edwin Gobea terminó de 4-1 con dos carreras anotadas.

Por los metropolitanos, Anderson Cousins destacó al irse de 3-3 con dos anotadas y una remolcada. Luis Rivera bateó de 5-3 con una anotada; y Carlos Sánchez, de 2-2 con una carrera anotada y dos empujadas.

El cuarto partido se jugará esta noche, nuevamente en el estadio Rod Carew, desde las 7:00 p.m., donde los Vaqueros buscarán completar la barrida y sellar su pase a la final.

Coclé descuenta en el Kenny Serracín

En la otra llave semifinal, Coclé consiguió su primera victoria de la serie al derrotar 4-3 a Chiriquí en el estadio Kenny Serracín, para colocar el enfrentamiento 2-1, todavía a favor de los chiricanos.

Edelindo Acosta fue clave desde el montículo al apuntarse el triunfo con un relevo de cuatro entradas, en las que permitió apenas dos imparables; no recibió carreras, ponchó a cinco y concedió una base por bola. La derrota recayó en Joseph Delgado.

En el ataque coclesano, Ricardo Acosta conectó dos imparables en cuatro turnos, anotó una carrera y empujó una. Eliécer Mendoza se fue de 4-2 con una anotada y Jeykol De León también bateó de 4-2.

Por la tropa chiricana destacaron Alexis Quintero, quien terminó de 2-2 con dos carreras empujadas; Henry Pinzón, de 3-3 con una anotada y una remolcada; y Joans Montenegro, de 4-2 con una impulsada.

Con estos resultados, Panamá Oeste quedó a las puertas de la final, mientras que Coclé tomó un segundo aire en su serie y buscará emparejarla en el próximo compromiso.