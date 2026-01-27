Panamá Oeste reafirma su liderato con triunfo en el Rod Carew

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá Oeste venció 4-2 a Panamá Metro en el Rod Carew y se mantiene firme como líder del Béisbol Juvenil rumbo a la recta final.

La novena de Panamá Oeste sumó su séptima victoria consecutiva, la número 18 de la temporada, tras derrotar como visitante a Panamá Metro por marcador de 4-2. El partido se celebró en el Estadio Rod Carew de la ciudad capital.

Con el triunfo, los Vaqueros se mantienen en el primer lugar del torneo, con dos juegos de ventaja sobre Coclé. En el caso de Panamá Metro, la derrota los ubica en el cuarto lugar, un juego por detrás de Chiriquí y uno por delante de Panamá Este.

Los primeros dos episodios y medio del partido transcurrieron sin mayores sobresaltos, siendo lo más destacado una base por bolas recibida por Mario Villalobos en la parte alta de la tercera entrada. Los metropolitanos, sin embargo, golpearon primero en la parte baja del tercer episodio.

David Murillo inició las acciones con un sencillo al campocorto, seguido de otro imparable de Andrés Valderrama, colocando hombres en primera y segunda. Luego de que Luis Rivera se ponchara para el segundo out, un sencillo al jardín izquierdo de Caleb Rivera impulsó la primera carrera del encuentro para darle a Metro la ventaja de 1-0.

Panamá Oeste venció a Panamá Metro por 4-2 y ganó su séptimo partido consecutivo. Cortesía: Fedebeis.

Los locales sostuvieron esa ventaja hasta la parte alta de la quinta entrada, cuando Panamá Oeste volvió a exhibir la resiliencia que los ha caracterizado durante toda la temporada. Los Vaqueros fabricaron dos carreras para darle vuelta al marcador y tomar control del partido.

Osvaldo Cuevas inició la remontada con un sencillo al jardín izquierdo, seguido de otro de Michael Worthington, con un toque a la tercera base. Con corredores en primera y segunda, Edwin Gobea avanzó a ambos con un toque de sacrificio.

En el siguiente turno, un out de sacrificio de Mario Villalobos permitió que Cuevas anotara la carrera del empate. Acto seguido, un sencillo al campocorto de Rodolfo Smith remolcó la segunda carrera del episodio, en las piernas de Worthington, para poner el juego 2-1 a favor de Oeste.

Panamá Oeste venció a Panamá Metro por 4-2 y ganó su séptimo partido consecutivo. Cortesía: Fedebeis.

La parte baja del quinto episodio, así como la sexta y la séptima entrada completas, se fueron en blanco. A falta de dos episodios, Panamá Oeste mantenía una ventaja mínima, pero buscaba ampliarla.

En la parte alta de la octava entrada, Luis Aranda fue golpeado por un lanzamiento descontrolado. En el siguiente turno, un doble de Jean Rodríguez impulsó a Aranda para el 3-1. Inmediatamente después, Osvaldo Cuevas conectó sencillo al primer lanzamiento recibido para traer al plato a Rodríguez y colocar el 4-1 parcial.

Panamá Metro no bajó los brazos y trató de reaccionar en la parte baja del octavo episodio. Caleb Rivera recibió base por bolas y posteriormente Pablo Arosemena conectó sencillo al jardín izquierdo. Tras una jugada en la que Carlos Sánchez fue puesto out, Rivera llegó a tercera base.

Panamá Oeste venció a Panamá Metro por 4-2 y ganó su séptimo partido consecutivo. Cortesía: Fedebeis.

En el siguiente turno, Carlos Peraza bateó un out de sacrificio que permitió la anotación de Rivera, acercando a los metropolitanos 4-2. Sin embargo, la defensa de Panamá Oeste respondió en los momentos claves y cerró el partido sin mayores complicaciones.

A pesar de la derrota, Panamá Metro, al igual que Panamá Oeste, ya tiene asegurado su boleto a la Serie de 8.

Otros resultados de la jornada

En otros encuentros, Coclé llegó a 11 victorias consecutivas tras vencer a Colón 6-2.

Además, Veraguas derrotó a Bocas del Toro 7-2, Chiriquí superó a Los Santos 5-3, Herrera venció a Chiriquí Occidente 10-9 y Panamá Este cortó una racha de tres derrotas al imponerse a Darién 2-0.

Partidos de esta noche

La penúltima fecha de la temporada regular del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se disputará esta noche con seis partidos, todos a partir de las 7:00 p.m., bajo el siguiente itinerario:

Panamá Metro vs. Coclé – Estadio Rod Carew

Darién vs. Colón – Estadio Metetí

Panamá Este vs. Panamá Oeste – Estadio Justino Salinas

Los Santos vs. Bocas del Toro – Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández

Veraguas vs. Chiriquí Occidente – Estadio Omar Torrijos

Herrera vs. Chiriquí – Estadio Claudio Nieto