Panamá Oeste se mantiene líder tras intensa jornada del Juvenil 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Coclé se consolidó en la segunda posición del certamen tras una jornada clave, a pesar de la victoria de los Vaqueros de Chiriquí Occidente.

La jornada del sábado 17 de enero del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones y ratificó el dominio de Panamá Oeste, que continúa marcando el paso del certamen, mientras que otros equipos se mantienen en una cerrada lucha por los puestos de clasificación.

En el estadio José Remón Cantera, Coclé mostró su poder ofensivo al dominar 12-2 a Herrera, resultado que le permitió afianzarse en la segunda posición del campeonato. Por su parte, Los Santos superó 8-5 a Colón, en el Justino Salinas, manteniéndose en la pelea directa por los primeros lugares.

En otro duelo, Darién consiguió una valiosa victoria como visitante al imponerse 4-1 a Veraguas en el estadio Omar Torrijos, sumando un triunfo clave para seguir escalando posiciones. Mientras tanto, Panamá Metro derrotó de visita 4-2 a Chiriquí en el Kenny Serracín.

Coclé es el actual bicampeón de esta categoría. Foto: Cortesía/Fedebeis

El líder Panamá Oeste volvió a demostrar su solidez al blanquear 10-0 a Chiriquí Occidente en el estadio Glorias Deportivas, resultado que le permitió seguir en lo más alto de la tabla. La jornada la completó la victoria de Bocas del Toro, que venció 4-1 a Panamá Este en el Calvin Byron, frenando el buen momento del conjunto del Este.

Tras estos resultados, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: Panamá Oeste lidera con marca de 12-1, seguido por Coclé (10-3), Panamá Este (8-4), Chiriquí (7-5), Los Santos (7-6) y Panamá Metro (7-6). En la parte media se ubican Chiriquí Occidente (6-7), Bocas del Toro (5-8) y Darién (5-8). Más abajo aparecen Herrera (4-7), Colón (3-10) y Veraguas (2-11).

La acción continúa este domingo 18 de enero con una cartelera completa. A las 4:00 p.m., Panamá Oeste visitará a Bocas del Toro en el Calvin Byron. Desde las 7:00 p.m., Coclé enfrentará a Los Santos en el Roberto Hernández; Colón se medirá a Veraguas en el Omar Torrijos; Darién chocará con Herrera en el Claudio Nieto; Panamá Metro jugará ante Chiriquí Occidente en Glorias Deportivas; y Panamá Este visitará a Chiriquí en el Kenny Serracín.