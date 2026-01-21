Panamá, 21 de enero del 2026

    Béisbol

    Panamá Oeste sigue imparable; Chiriquí, Occidente y Metro luchan por los primeros puestos

    Los chiricanos vencieron 4-3 a Colón, mientras que los metropolitanos derrotaron 1-0 a Los Santos y Occidente se impuso 8-3 a Darién.

    Humberto Cornejo
    La novena de Panamá Oeste sigue en el primer lugar del torneo juvenil 2026. Foto: Cortesía/Fedebeis

    La jornada del martes 20 de enero del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 dejó importantes victorias que definieron aún más el rumbo del torneo, con Panamá Oeste manteniendo su dominio absoluto, y Chiriquí y Panamá Metro afianzando su posición entre los clasificados.

    Panamá Oeste, con una clara victoria por 3-6 sobre Veraguas, sigue siendo el equipo más sólido del campeonato, alcanzando un impresionante récord de 13-1. Los Vaqueros ya piensan en los próximos desafíos y en mantener su nivel competitivo para lo que se viene.

    En cuanto a Chiriquí, el equipo sumó un triunfo clave con un ajustado 3-4 sobre Colón, y con ello mantiene su balance de 9-5. Esta victoria es importante para seguir en la pelea por los primeros lugares.

    Por su parte, Panamá Metro logró un triunfo sufrido, pero significativo, por 0-1 sobre Los Santos. Esta victoria les permite seguir en la zona de clasificación con un récord de 8-7. Los metropolitanos mostraron solidez defensiva y mantuvieron su enfoque en el objetivo.

    Occidente, también sacó una victoria importante por 3-8 ante Darién, lo que les permite afianzarse en la zona media de la tabla con 8-7.

    La jornada también estuvo marcada por la suspensión del partido entre Coclé y Bocas del Toro debido a la lluvia.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


