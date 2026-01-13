Panamá Oeste sigue invicto tras vencer a Chiriquí Occidente

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El lunes por la noche, la novena de los Vaqueros de Panamá Oeste saltó al terreno de juego del Estadio Mariano Rivera en busca de su novena victoria, que le permitiera mantener el invicto en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026. El objetivo se cumplió al derrotar a Chiriquí Occidente por 8-4.

Los Vaqueros iniciaron el encuentro con la misma fórmula que les ha funcionado a la perfección durante las primeras semanas del clásico de verano. Rápidamente tomaron la delantera en la parte baja de la primera entrada, cuando un error provocado por Luis Atencio permitió que Mildner Nieto anotara la primera carrera del juego.

Chiriquí Occidente respondió de inmediato, igualando las acciones en la parte alta del segundo episodio, cuando un error forzado por Jeremy Gómez llevó a Luis Espinoza al plato, dejando el marcador 1-1.

En la baja del segundo, un fly de sacrificio de Mildner Nieto impulsó la carrera de Daniel Long, devolviéndole la ventaja a Panamá Oeste. Más adelante, en la parte baja de la cuarta entrada, un sencillo de Luis Aranda permitió que Juan Caballero y Xavier Waldron anotaran, ampliando la diferencia a tres carreras. El intento de Nieto de anotar se vio frustrado en el plato, marcando el último out del episodio.

Durante las siguientes dos entradas, el partido entró en una fase de calma ofensiva, con los bates silenciados. Sin embargo, ese panorama cambió en la parte alta del séptimo episodio, cuando la ofensiva de Chiriquí Occidente reaccionó e igualó el encuentro.

Primero, Jonathan Ramos anotó tras un error del campocorto Osvaldo Cuevas. Luego, un sencillo de Luis Espinoza remolcó a Manuel Víquez, y finalmente Maikel Rojas conectó otro imparable que trajo a Joshua Cedeño al plato, colocando el marcador 4-4 en cuestión de minutos.

La reacción de Panamá Oeste fue inmediata. En la parte baja del séptimo, un sencillo de Luis Aranda y una base por bolas a Jean Rodríguez pusieron corredores en circulación. Un lanzamiento descontrolado permitió que Aranda anotara, y luego un sencillo de Rodolfo Smith empujó la carrera de Rodríguez, devolviendo la ventaja a los Vaqueros.

En la parte baja del octavo episodio, Mildner Nieto abrió con un doble, que resultó clave para que posteriormente anotara gracias a un out de sacrificio de Jean Rodríguez. La octava y última carrera llegó cuando Luis Aranda anotó tras un error de Joshua Cedeño.

Con este resultado, Panamá Oeste sumó su novena victoria consecutiva, mejorando su marca a un impresionante récord de 9-0. Desde el montículo, Johamir Cortés se acreditó el triunfo tras lanzar dos episodios, permitiendo tres imparables y tres carreras.

En otros resultados de la jornada, Panamá Metro venció a Bocas del Toro 10-7, Herrera superó a Darién 6-1 y Coclé derrotó a Chiriquí 3-1. Además, se registraron dos triunfos por abultamiento de carreras: Panamá Este superó a Los Santos 12-2 y Veraguas blanqueó a Colón 10-0.

Partidos de esta noche

El béisbol juvenil jugará su décima jornada, penúltima de la primera vuelta del campeonato, esta noche a partir de las 7:00 p.m. con los siguientes partidos:

Panamá Oeste vs. Bocas del Toro – Estadio Mariano Rivera

Coclé vs. Chiriquí Occidente – Estadio Remón Cantera

Panamá Este vs. Herrera - Estadio José De La Luz Thompson

Panamá Metro vs. Chiriquí – Estadio Juan Demóstenes Arosemena

Colón vs. Los Santos – Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández

Darién vs. Veraguas – Estadio Metetí