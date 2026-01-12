Panamá Oeste sigue invicto y suma su octava victoria

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá Oeste vino de atrás para vencer a Herrera y mantenerse invicto, sumando su octava victoria y consolidándose como líder en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

Los Vaqueros de Panamá Oeste sumaron una nueva victoria, su octava de la temporada, al derrotar a Herrera por 11-6, consolidándose como líderes invictos del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026. El encuentro se disputó en el Estadio Mariano Rivera.

A diferencia de partidos anteriores, en los que Panamá Oeste aprovechó ventajas tempraneras para controlar el juego con relativa facilidad, en esta ocasión le tocó venir de atrás. Herrera abrió el marcador en la parte alta del primer episodio, cuando Juan Arosemena anotó tras una base por bolas durante el turno al bate de Eduardo Canto.

Los herreranos ampliaron su ventaja en la parte alta de la segunda entrada mediante un cuadrangular de Julio Casas, que también permitió anotar a Miguel Gallardo. La desventaja inicial de 3-0 no aturdió a los Vaqueros; por el contrario, los fortaleció.

La reacción llegó de inmediato con dos carreras en la parte baja del segundo episodio. Luis Aranda anotó producto de un lanzamiento descontrolado, mientras que Jean Rodríguez cruzó el plato luego de un out de sacrificio de Derek Guerra al campocorto. En cuestión de minutos, la diferencia se redujo a 3-2.

Herrera recuperó una carrera en la parte alta de la tercera entrada, cuando Luis Centella anotó tras un error defensivo, colocando el marcador 4-2.

Panamá Oeste tomó el liderato definitivo en la parte baja del cuarto episodio, gracias a un rally de cuatro carreras. La primera llegó con un cuadrangular de Luis Aranda, que puso el juego 4-3.

Luego, un doble de Derek Guerra impulsó la carrera de Luis Atencio para igualar el marcador. Acto seguido, otro doble, esta vez de Daniel Long, llevó al plato a Osvaldo Cuevas y Guerra, colocando el partido 6-4 tras cuatro entradas.

En la parte baja de la quinta, un sencillo de Luis Atencio permitió que Mildner Nieto y Jean Rodríguez anotaran, ampliando la ventaja a 8-4. Herrera respondió en la parte alta del sexto con dos carreras más, acercándose 8-6.

Un bateo de sacrificio de Luis Atencio en la parte baja del sexto episodio trajo la novena carrera, nuevamente anotada por Mildner Nieto. Finalmente, Panamá Oeste sentenció el encuentro con dos carreras en la séptima entrada, sellando la victoria por 11-6.

En otros resultados de la jornada dominical, Chiriquí venció a Darién 6-4, Colón superó a Bocas del Toro 6-5, Panamá Este blanqueó a Chiriquí Occidente 11-0, Panamá Metro derrotó a Veraguas 4-1 y Los Santos superó a Coclé 7-5.

Partidos de esta noche

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil continúa esta noche con otra cartelera de seis partidos, todos a las 7:00 p.m., bajo el siguiente itinerario:

Panamá Metro vs. Bocas del Toro - Estadio Juan Demóstenes Arosemena

Panamá Oeste vs. Chiriquí Occidente - Estadio Mariano Rivera

Coclé vs. Chiriquí - Estadio Remón Cantera

Darién vs. Herrera - Estadio Metetí

Panamá Este vs. Los Santos - Estadio José De La Luz Thompson

Colón vs. Veraguas - Estadio Justino Salinas