Panamá Oeste va por su cuarto título en la categoría juvenil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La novena de Dimas Ponce selló su pase a la serie final con una blanqueada 3-0 sobre Panamá Metro, en el quinto juego y buscará repetir la gloria alcanzada en 2023.

La novena de Panamá Oeste aseguró su boleto a la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 tras vencer el viernes 20 de febrero 3-0 a Panamá Metro, en el quinto partido de la semifinal, disputado en el estadio Rod Carew.

Los Vaqueros marcaron el ritmo del compromiso desde temprano, con dos carreras en el primer episodio, y sentenciaron el encuentro con una anotación más en la parte alta del noveno capítulo, respaldados por una sólida actuación monticular y una defensa impecable.

El gran protagonista de la noche fue el serpentinero Joshua Martínez, quien lanzó la ruta completa en una labor magistral: permitió apenas cuatro imparables, ponchó a ocho bateadores y completó su trabajo con 107 lanzamientos, de los cuales 73 fueron strikes.

“Soy el líder del equipo, de verdad que está aliado a lo mejor de mí. Sabía que tenía que darle todo al equipo y cumplí con eso y así de adelante. Confío mucho en mis muchachos”, dijo Martínez al concluir el partido.

Con este triunfo, Martínez disputará finales en años consecutivos, luego de haber jugado la del año pasado como refuerzo de Coclé. Ahora buscará levantar el título vistiendo el uniforme de Panamá Oeste.

“La verdad que se siente bastante bonito estar en una final. Gracias a Dios que me tiene aquí”, mencionó.

Joshua Martínez tuvo marca de 4-0 y una efectividad de 1.19, en 30.2 episodios. Foto: Cortesía/Fedebeis

Por su parte, Dimas Ponce, director de Panamá Oeste, resaltó la consistencia mostrada por sus dirigidos a lo largo del certamen, especialmente en defensa y pitcheo, pilares que volvieron a marcar diferencia ante los metropolitanos, quienes solo aprovecharon cuatro errores en toda la serie.

“Cuando hay series cortas de esta magnitud, semifinal y final, el pitcheo y la defensa son las que ganan partidos. Todos los días no se puede batear, hay que darle crédito al equipo metropolitano, sin duda alguna, pero gracias a Dios pudimos lograr este objetivo principal que es estar en la final”, mencionó Ponce, quien elogió el temple y la eficiencia de Martínez en la lomita.

“Le pregunté si podría seguir y me contentó que le diera la oportunidad. Se le dio la oportunidad y mira el trabajo que hizo en el noveno episodio”, añadió.

A la ofensiva, destacaron Luis Atencio, quien bateó de 3-1 con una carrera empujada, y Juan Caballero, de 4-1 con una remolcada. Por Panamá Metro, Anderson Cousin fue el más productivo al sonar de 3-2.

Panamá Oeste llega a la instancia decisiva como el equipo más consistente del torneo, respaldado por un bateo oportuno, una defensa firme y un cuerpo monticular dominante en las tres primeras rondas del campeonato. Tiene marca de 27-4, sumando todas las fases del torneo.

Los Vaqueros irán en busca de su cuarto título juvenil, tras coronarse en 1986 bajo la dirección de Baldomero Salazar, en 1996 con Luis Muñoz y en 2023 con Carlos Maldonado. Precisamente, en esa última conquista enfrentaron en cinco partidos a Coclé.