Panamá Oeste vence a Chiriquí y toma ventaja en la serie final Juvenil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Michael Worthington y Juan Caballero empujaron las carreras para que el equipo de Dimas Ponce derrotara 4-2 a los chiricanos.

Panamá Oeste se impuso este martes 24 de febrero 4-2 a Chiriquí en el primer partido de la serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, disputado en el estadio Mariano Rivera, tomando así ventaja en la disputa por el título.

Los Vaqueros abrieron el marcador en la parte baja del segundo episodio. Michael Worthington conectó línea al jardín derecho para remolcar la primera carrera del compromiso y poner arriba a su equipo 1-0.

Chiriquí reaccionó en la alta del cuarto capítulo y volteó el encuentro. Dafii Núñez bateó una selección a segunda base que permitió empatar las acciones. Acto seguido, Omar Vargas ligó imparable al jardín derecho para impulsar la segunda carrera chiricana y colocar el 2-1 momentáneo.

Sin embargo, Panamá Oeste respondió en la parte baja de la quinta entrada. Con las bases llenas, Juan Caballero conectó línea al jardín izquierdo que trajo dos carreras al plato, suficientes para devolverle la ventaja a su novena, 3-2.

La cuarta rayita de los Vaqueros llegó por un error en el tiro del receptor Alexis Quintero para que el corredor llegara al plato.

Desde el montículo, Alberto Gómez se acreditó la victoria al trabajar 3.1 episodios, tramo en el que no permitió anotaciones y contuvo la ofensiva rival con tres imparables para asegurar el primer triunfo de la serie.

Jonathan Guerra se llevó la derrota al aceptar tres carreras en 4.2 entradas de labor.

El salvamento fue para Abel Rodríguez, quien sacó el último tercio del noveno capítulo. Rodríguez entró por Edgar Samaniego.

La final continuará este miércoles con el segundo encuentro, donde Chiriquí buscará emparejar la serie y Panamá Oeste intentará ampliar su ventaja, aprovechando la localía en el estadio Mariano Rivera, a partir de las 8:00 p.m.