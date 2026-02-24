Panamá Oeste vs. Chiriquí: duelo por la corona juvenil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá Oeste y Chiriquí disputan la Serie Final 2026 tras recorrer caminos distintos. La revelación y la potencia histórica chocan por el título juvenil.

Después de siete semanas estamos más cerca que nunca de coronar al campeón nacional del béisbol juvenil de 2026. Doce equipos empezaron el camino hacia la gloria y ahora solo quedan dos: Panamá Oeste, la gran revelación del año, y Chiriquí, la gran potencia y el contendiente de siempre. El camino hacia el título empieza esta noche desde el Estadio Mariano Rivera.

El camino hacia la final

La ruta hasta este punto fue distinta para ambos equipos, ya que su desempeño a lo largo de la temporada fue totalmente diferente.

En el caso de Panamá Oeste, los Vaqueros fueron el equipo más dominante del torneo de principio a fin. En la temporada regular finalizaron en el primer lugar, cosechando un récord de 19-2, con sus únicas dos derrotas ante Chiriquí y Coclé, ambas por marcador de 4-3.

Ya en la postemporada, vencieron primero a Herrera en la Serie de 8 y luego se impusieron ante Panamá Metro en la serie semifinal. A ambas novenas las derrotaron en cinco juegos. Contra Herrera perdieron el primero y luego ganaron los siguientes cuatro, mientras que ante Panamá Metro ganaron los primeros tres, cayeron en el cuarto y cerraron la serie en el quinto.

Panamá Oeste venció a Panamá Metro en cinco juegos en la Serie Semifinal. Cortesía: Fedebeis.

En el caso de Chiriquí, los peloteros del Valle de la Luna fueron de menos a más, finalizando en el tercer lugar durante la temporada regular con récord de 14-8. Su pico de rendimiento más alto fueron sus victorias frente a Panamá Metro por 5-3 el 13 de enero y su triunfo sobre Panamá Oeste el 16 de enero, cuando les quitaron su invicto de 11 partidos.

En la Serie de 8 vencieron a Los Santos en seis juegos. Chiriquí ganó los primeros dos, perdió el tercero, ganó el cuarto, cayó en el quinto y cerró la serie con victoria en el sexto partido.

En la serie semifinal vencieron a Coclé en seis juegos, privando a la Leña Roja de lograr un ansiado tricampeonato. Los chiricanos sorprendieron ganando los primeros dos encuentros en Aguadulce, luego perdieron el tercero, ganaron el cuarto, cayeron en el quinto y sellaron la serie con un triunfo por 4-3 en el sexto juego.

Chiriquí venció a Coclé en seis juegos en la Serie Semifinal. Cortesía: Fedebeis.

Historial entre sí en la temporada regular

Las novenas de Panamá Oeste y Chiriquí protagonizaron los duelos más emocionantes de toda la temporada regular, demostrando lo mejor de ambos equipos en el montículo. El primer partido fue victoria por 1-0 para Oeste el miércoles 14 de enero, mientras que dos días después Chiriquí tomó revancha, ganando 4-3 para quitarle el invicto a los Vaqueros.

Panamá Oeste venció a Chiriquí por 1-0 el 14 de enero. Cortesía: Fedebeis.

El primer choque fue una batalla defensiva. La única anotación llegó en el segundo episodio, y los Vaqueros fueron limitados a solo dos imparables.

El segundo duelo mostró mayor poder ofensivo. Panamá Oeste tomó ventaja en la parte alta de la segunda entrada, luego Chiriquí remontó con tres carreras en la baja de la tercera. Los Vaqueros intentaron reaccionar, pero Chiriquí se mantuvo firme para asegurar el triunfo.

Chiriquí le ganó a Panamá Oeste por 4-3 y le quitó su invicto en el béisbol juvenil nacional el 16 de enero. Cortesía: Fedebeis.

Si estos partidos de la Serie Final igualan los duelos de la temporada regular, podríamos estar ante una final que quede para la historia.

Calendario de la Serie Final

La serie final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se jugará a partir de este martes 24 de febrero bajo el siguiente itinerario:

• Juego 1: Panamá Oeste vs. Chiriquí – 24 de febrero en el Estadio Mariano Rivera – 8:00 p.m.

• Juego 2: Panamá Oeste vs. Chiriquí – 25 de febrero en el Estadio Mariano Rivera – 8:00 p.m.

• Juego 3: Chiriquí vs. Panamá Oeste – 27 de febrero en el Estadio Kenny Serracín – 7:00 p.m.

• Juego 4: Chiriquí vs. Panamá Oeste – 28 de febrero en el Estadio Kenny Serracín – 7:00 p.m.

• Juego 5: Chiriquí vs. Panamá Oeste – 2 de marzo en el Estadio Rod Carew – 7:00 p.m. (de ser necesario)

• Juego 6: Chiriquí vs. Panamá Oeste – 3 de marzo en el Estadio Rod Carew – 7:00 p.m. (de ser necesario)

• Juego 7: Chiriquí vs. Panamá Oeste – 4 de marzo en el Estadio Rod Carew – 7:00 p.m. (de ser necesario)