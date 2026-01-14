Panamá Oeste y Chiriquí cerrarán la primera vuelta con duelo de alto voltaje

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Chiriquí y Panamá Oeste chocan en el cierre de la primera vuelta, en un duelo clave entre historia y presente dentro del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.

Este miércoles, las novenas de Chiriquí y los Vaqueros de Panamá Oeste marcarán el cierre de la primera vuelta del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, cuando se enfrenten en el Estadio Mariano Rivera. El duelo está programado para iniciar a las 7:00 p.m.

Las realidades actuales de ambos equipos son tan distintas como sus historias. En el béisbol juvenil, Chiriquí es el segundo máximo ganador histórico, con nueve títulos, el último conseguido en 2011. Panamá Oeste, por su parte, ha sido campeón en tres ocasiones, la más reciente en 2023, con seis títulos menos que su rival de turno.

Esta temporada, sin embargo, los papeles parecen haberse invertido, al menos en la primera vuelta. Los Vaqueros han ganado sus nueve primeros partidos, impulsados por una ofensiva constante —han anotado al menos cinco carreras en cada juego— y una defensa sólida, permitiendo menos de cinco carreras en seis de esos nueve encuentros.

El paso de Chiriquí ha sido distinto. Su defensa ha mostrado la solidez de siempre, permitiéndole imponerse en duelos cerrados ante Veraguas, Los Santos, Chiriquí Occidente, Colón y Darién. Sin embargo, por momentos su ofensiva ha quedado a deber en compromisos clave. Los chiricanos sufrieron derrotas sorpresivas ante Bocas del Toro (2-1) y dolorosas caídas frente a Panamá Este (5-4) y Coclé (3-1).

Si bien este enfrentamiento marca apenas el final de la primera ronda —con 11 partidos por disputar para Panamá Oeste y 12 para Chiriquí—, una victoria aquí podría resultar sumamente importante. Para los Vaqueros, vencer a Chiriquí significaría otro golpe de autoridad. Para los chiricanos, imponerse ante el líder invicto sería una señal clara de que están para cosas grandes.

Otros partidos de la jornada

La jornada de media semana se completará con otros cinco encuentros, todos programados para las 7:00 p.m., de la siguiente manera:

Coclé vs. Bocas del Toro – Estadio Remón Cantera

Panamá Metro vs. Chiriquí Occidente – Estadio Juan Demóstenes Arosemena

Colón vs. Herrera – Estadio Justino Salinas

Darién vs. Los Santos – Estadio Metetí

Panamá Este vs. Veraguas – Estadio José De La Luz Thompson