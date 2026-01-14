Panamá, 14 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Béisbol

    Panamá Oeste y Chiriquí cerrarán la primera vuelta con duelo de alto voltaje

    Chiriquí y Panamá Oeste chocan en el cierre de la primera vuelta, en un duelo clave entre historia y presente dentro del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.

    Jaime Heilbron
    Panamá Oeste y Chiriquí cerrarán la primera vuelta con duelo de alto voltaje
    Panamá Oeste y Chiriquí se enfrentarán este miércoles en un duelo de alto voltaje. Cortesía: Fedebeis.

    Este miércoles, las novenas de Chiriquí y los Vaqueros de Panamá Oeste marcarán el cierre de la primera vuelta del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, cuando se enfrenten en el Estadio Mariano Rivera. El duelo está programado para iniciar a las 7:00 p.m.

    Las realidades actuales de ambos equipos son tan distintas como sus historias. En el béisbol juvenil, Chiriquí es el segundo máximo ganador histórico, con nueve títulos, el último conseguido en 2011. Panamá Oeste, por su parte, ha sido campeón en tres ocasiones, la más reciente en 2023, con seis títulos menos que su rival de turno.

    Esta temporada, sin embargo, los papeles parecen haberse invertido, al menos en la primera vuelta. Los Vaqueros han ganado sus nueve primeros partidos, impulsados por una ofensiva constante —han anotado al menos cinco carreras en cada juego— y una defensa sólida, permitiendo menos de cinco carreras en seis de esos nueve encuentros.

    El paso de Chiriquí ha sido distinto. Su defensa ha mostrado la solidez de siempre, permitiéndole imponerse en duelos cerrados ante Veraguas, Los Santos, Chiriquí Occidente, Colón y Darién. Sin embargo, por momentos su ofensiva ha quedado a deber en compromisos clave. Los chiricanos sufrieron derrotas sorpresivas ante Bocas del Toro (2-1) y dolorosas caídas frente a Panamá Este (5-4) y Coclé (3-1).

    Si bien este enfrentamiento marca apenas el final de la primera ronda —con 11 partidos por disputar para Panamá Oeste y 12 para Chiriquí—, una victoria aquí podría resultar sumamente importante. Para los Vaqueros, vencer a Chiriquí significaría otro golpe de autoridad. Para los chiricanos, imponerse ante el líder invicto sería una señal clara de que están para cosas grandes.

    Otros partidos de la jornada

    La jornada de media semana se completará con otros cinco encuentros, todos programados para las 7:00 p.m., de la siguiente manera:

    • Coclé vs. Bocas del Toro – Estadio Remón Cantera

    • Panamá Metro vs. Chiriquí Occidente – Estadio Juan Demóstenes Arosemena

    • Colón vs. Herrera – Estadio Justino Salinas

    • Darién vs. Los Santos – Estadio Metetí

    • Panamá Este vs. Veraguas – Estadio José De La Luz Thompson

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estados Unidos despliega 50 marines para entrenamiento con fuerzas panameñas. Leer más
    • Condenan a exfuncionarios del Banco Nacional por peculado en préstamos de viviendas. Leer más
    • IMA informa los puntos de las agroferias del martes 13 de enero y los precios actualizados. Leer más
    • ‘¡Se llevaron a Maduro y a Cilia!’: BBC Mundo reconstruye la noche en la que Estados Unidos bombardeó Caracas. Leer más
    • Concurso General de Becas 2026 comienza hoy: pasos y requisitos para postular. Leer más
    • Tras 15 años sin actualización, Meduca implementará nuevo currículo nacional este año lectivo 2026. Leer más
    • Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, dice que el Gobierno de Petro promueve el cultivo de coca y marihuana. Leer más