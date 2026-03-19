Panamá Oeste y Chiriquí definen el boleto a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Oeste y Chiriquí jugarán los primeros dos partidos de la serie de 3 este jueves. El tercero, de ser necesario, se jugará el viernes.

La mesa está servida. Las Pequeñas Ligas de Barrio Colón y David Doleguita protagonizarán desde este jueves la serie final del Torneo Nacional de Béisbol Infantil 2026, un enfrentamiento al mejor de tres partidos que definirá al representante panameño en la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas en Williamsport, Pensilvania.

El estadio de Caplitom, en Juan Díaz, será el escenario de los dos primeros encuentros, comenzando con el Juego 1 programado para las 9:00 de la mañana.

Ambos equipos llegan a esta instancia luego de jugar un alto nivel de béisbol, pero con la diferencia en los lanzadores inhabilitados de Chiriquí.

Panamá Oeste, dirigido por Osvaldo Sánchez, terminó con marca de 4-1 en el Grupo A y trasladó ese dominio a la ronda semifinal, donde ganó sus primeros cuatro compromisos de manera consecutiva.

Ese invicto le permitió asegurar su clasificación a la final desde el lunes, tras una victoria clave sobre Coclé. Sin embargo, en la última jornada de la semifinal sufrió su única derrota al caer ante Herrera, en un partido que ya no comprometía su presencia en la serie por el título.

Del otro lado, Chiriquí tuvo un recorrido mucho más exigente. Los chiricanos, dirigidos por Edwin del Cid, dominaron la fase de grupos con marca perfecta de 5-0 en el Grupo B, pero en la ronda semifinal comenzaron con dos derrotas que pusieron en riesgo su clasificación.

La novena de béisbol infantil de Chiriquí venció a Herrera 7-3 en el partido de desempate y jugará una final a tres partidos contra Panamá Oeste. LP / Guillermo Pineda.

La respuesta fue contundente. El equipo de David Doleguita ganó cuatro partidos consecutivos, incluyendo el decisivo triunfo de este miércoles por 7-3 sobre Herrera en el juego de desempate, resultado que les aseguró el boleto a la final.

En ese encuentro, el poder ofensivo fue determinante. Los jonrones de Obed Fuentes y Lucas Olmos en el primer episodio marcaron el tono del partido, mientras que un doble de Edwards Díaz en el cuarto inning, que remolcó tres carreras, terminó de inclinar la balanza.

Fuentes, además, fue protagonista desde el montículo al lanzar 5.0 episodios con nueve ponches, consolidando una actuación completa en un juego de alta presión.

Horas antes, Herrera había superado 5-1 a Coclé en el primer duelo de desempate, resultado que obligó a un segundo partido para definir al finalista. En ese encuentro, un rally de cuatro carreras en el cuarto episodio fue suficiente para encaminar el triunfo herrerano.

De cara a la serie final, uno de los factores a considerar será la disponibilidad del pitcheo.

Chiriquí no podrá contar con dos de sus principales figuras, Lucas Olmos y el propio Obed Fuentes, debido a las restricciones de descanso tras su reciente utilización en el juego de desempate.

Esto obligará al cuerpo técnico a reconfigurar su rotación y depender de otras piezas para enfrentar a una ofensiva de Panamá Oeste que ha demostrado consistencia durante todo el torneo. Josué Hernández fue anunciado como el abridor del primer partido.

Por su parte, los “vaqueritos” llegan con varias opciones desde el montículo. Alams Rodríguez aparece como una de las cartas fuertes luego de su actuación el pasado domingo, cuando ponchó a seis bateadores de Los Santos en 4.2 episodios.

También está Javier Materón, quien viene de una sólida presentación con ocho ponches frente a Panamá Este, y Hengrick Osorio, que permitió apenas una carrera en 5.1 episodios en la victoria sobre Chiriquí durante la ronda semifinal.

Esa profundidad en el pitcheo podría representar una ventaja clave para Panamá Oeste en una serie corta donde cada detalle cuenta.

En el tema experimental, Chiriquí llega con una base de jugadores experimentados para su categoría. Once de los 14 peloteros del equipo ya fueron campeones en la categoría preinfantil y, además, disputaron la final del torneo latinoamericano en Puerto Rico, donde cayeron ante República Dominicana.

Tras la clasificación, Obed Fuentes valoró el trabajo realizado por el grupo y destacó el esfuerzo detrás de su rendimiento.

“Mi recta es producto del entrenamiento y sacrificio para seguir aumentando en millas”, señaló el diestro, quien también se refirió a su ausencia —al igual que la de Olmos— para la serie final.

Chiriquí venció 7-3 a Herrera y se clasifica a la serie final del Torneo Nacional de Béisbol Infantil 2026. Obed Fuentes fue el lanzador ganador con 9 ponches en 5.0 episodios y además sacó un cuadrangular en el primer episodio.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/nnlSKFscw0 — La Prensa Panamá (@prensacom) March 18, 2026

“Hay que darle las gracias a Dios por ganar, y que cada uno aporte un granito de arena. Primero vamos a ganar esa final”, comentó.

Sobre la posibilidad de representar a Panamá en Williamsport, fue claro: “Ese es el sueño de todo niño, y primero Dios vamos a cumplirlo”.