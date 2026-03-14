Panamá Oeste y Coclé ganan y marcan el paso en la ronda semifinal del Béisbol Infantil 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las novenas de Panamá Oeste y Coclé dieron un paso importante en sus aspiraciones de avanzar a la serie final del Torneo Nacional de Béisbol Infantil 2026, luego de conseguir victorias en la jornada de la ronda semifinal disputada en el estadio de Capleton, en Juan Díaz.

Las Pequeñas Ligas de Barrio Colón se impusieron por marcador de 2-1 a David Doleguita en un partido cerrado que se definió en los episodios finales.

La figura del encuentro fue Wyath Rose, quien conectó el imparable decisivo en el cierre del quinto episodio para remolcar dos carreras y darle la vuelta al marcador a favor del equipo de Panamá Oeste.

Chiriquí había tomado ventaja cuando Lucas Olmo conectó un cuadrangular en la parte alta del quinto inning para romper el empate sin carreras y adelantar a la novena chiricana.

Chiriquí, lider del Grupo B, está contra la pared en la ronda semifinal. LP/Elysée Fernández

Sin embargo, la reacción de Oeste llegó rápidamente con el batazo de Rose que impulsó las dos anotaciones que terminaron definiendo el compromiso.

Los chiricanos no lograron responder en el sexto y último episodio del partido, quedándose sin reacción ofensiva para evitar su segunda derrota en la ronda semifinal.

Este domingo, Chiriquí (0-2) buscará recuperarse cuando enfrenten a Herrera a las 11:00 de la mañana. La jornada dominical iniciará con el duelo entre Oeste y Los Santos.

En el segundo partido de la jornada, Coclé dominó con autoridad a Los Santos al imponerse por marcador de 11-1.

El conjunto de las Pequeñas Ligas de Aguadulce construyó su victoria con una sólida producción ofensiva respaldada por 11 imparables, además de aprovechar cuatro errores cometidos por la defensa de las Pequeñas Ligas de Las Tablas.

Los Santos tiene récord de 1-1 en la ronda semifinal del Torneo Nacional de Béisbol Infantil 2026. LP/Elysée Fernández

Javier Fuentes lideró el ataque coclesano al conectar un sencillo y dos dobles, además de anotar una carrera y remolcar otra.

La ofensiva de la Leñita Roja se activó desde temprano. Coclé anotó una carrera en el primer episodio, agregó cuatro en el tercero, tres más en el cuarto y completó el marcador con otras tres anotaciones en el sexto inning.

Desde el montículo, Víctor Rodríguez tuvo una destacada actuación al permitir apenas un imparable durante cinco entradas y un tercio de labor, controlando el ataque rival y manteniendo el dominio de su equipo durante la mayor parte del encuentro.

Con estos resultados, Panamá Oeste y Coclé se mantienen invictos tras los dos primeros partidos de la ronda semifinal, lo que podría encaminarlos hacia la serie final del campeonato infantil.

Coclé continuará su participación este domingo cuando se mida a Panamá Este (Pacora).

La ronda semifinal del Torneo Nacional de Béisbol Infantil 2026 se disputará hasta el martes bajo el formato de todos contra todos entre los seis equipos clasificados.

Una vez concluida esa etapa, los dos equipos con mejor récord en la tabla de posiciones avanzarán a la serie final, la cual se jugará al mejor de tres partidos.

El campeón del torneo obtendrá el derecho de representar a Panamá en la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas que se celebra cada año en Williamsport, Pensilvania.