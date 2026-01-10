Panamá Oeste y Los Santos protagonizan duelo de la jornada del Béisbol Juvenil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La jornada la completan otros cinco partidos, que prometen estar llenos de intensidad y estrategia, con cruces clave que pueden mover la tabla de posiciones en esta etapa del torneo.

La novena de Panamá Oeste saldrá este sábado 10 de enero con la misión de mantenerse en la parte alta de la tabla y extender su buen arranque en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, cuando enfrente a Los Santos en el estadio Mariano Rivera.

Los Vaqueros han sido una de las escuadras más consistentes en el inicio del certamen, con triunfos de peso ante Panamá Metro, Panamá Este, Coclé y Darién, resultados que los han impulsado a los primeros puestos de la clasificación. El conjunto occidental ha mostrado solidez tanto en la ofensiva como en su cuerpo de lanzadores, factores clave en su positivo arranque.

El técnico Dimas Ponce (c) da indicaciones a sus jugadores durante el encuentro. Foto: Cortesía/Fedebeis

Al frente estará un aguerrido equipo de Los Santos, que, pese a no tener el mejor inicio, se mantiene en plena lucha por meterse entre los ocho primeros de la tabla. La tropa santeña ya ha dado muestras de su capacidad al superar a novenas como Herrera y Veraguas, y buscará un triunfo importante que le permita escalar posiciones y ganar confianza en esta fase temprana del torneo.

El duelo también tendrá un atractivo especial desde el banquillo, al tratarse de un choque entre entrenadores de una nueva generación. Por Panamá Oeste estará el chiricano Dimas Ponce, mientras que el conjunto santeño es dirigido por el metropolitano Concepción Rodríguez, en un enfrentamiento que promete estrategia y ajustes constantes a lo largo del juego.

Los Santos ganó su último torneo juvenil en 2019. Foto: Cortesía/Fedebeis

En el plano histórico, Panamá Oeste va en busca de su cuarto título juvenil, con el objetivo de volver a coronarse por primera vez desde 2023. Por su parte, Los Santos persigue su séptima estrella en la categoría, y la primera desde el campeonato conseguido en 2019, lo que añade un componente adicional de presión y motivación para ambos conjuntos.

La jornada del béisbol juvenil se completará con otros seis encuentros, todos programados para iniciar a las 7:00 p.m.:

+ Bocas del Toro vs. Darién – Estadio de Metetí

+ Chiriquí vs. Panamá Este – Estadio José de la Luz Thompson

+ Chiriquí Occidente vs. Colón – Estadio Justino Salinas

+ Panamá Metro vs. Herrera – Estadio Claudio Nieto

+ Los Santos vs. Panamá Oeste – Estadio Mariano Rivera

+ Coclé vs. Veraguas – Estadio Omar Torrijos