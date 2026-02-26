Panamá pierde a Jhivvan Jackson a dos días del duelo ante Cuba

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección nacional de baloncesto sufre un golpe sensible en la recta final de su preparación. El escolta Jhivvan Jackson quedó fuera de la convocatoria tras sufrir una lesión de rodilla durante el entrenamiento de este miércoles, el penúltimo antes del partido frente a Cuba.

Jackson, uno de los referentes ofensivos del equipo, se lastimó en medio de la sesión realizada como parte de los ajustes finales para el compromiso de esta ventana clasificatoria. Su ausencia representa una baja significativa para Panamá, tomando en cuenta su capacidad anotadora y el rol que venía desempeñando dentro del esquema.

El panameño atraviesa un buen momento a nivel de clubes con el San Pablo Burgos, donde promedia 14.4 puntos, 2.3 rebotes y 3.0 asistencias en la actual temporada. Su rendimiento lo había consolidado como una de las principales armas ofensivas del combinado nacional.

La baja de Jackson obliga a realizar ajustes inmediatos en la rotación, justo cuando el equipo se encuentra a las puertas de un partido clave en sus aspiraciones dentro del proceso clasificatorio.

Este medio pudo conocer que Luis Rodríguez ha sido convocado de urgencia para integrarse al equipo de cara a los compromisos ante Cuba y Argentina, en un movimiento que busca cubrir el vacío dejado por el escolta lesionado.

Panamá enfrentará a Cuba este viernes, en un duelo determinante, antes de visitar a Argentina el próximo 2 de marzo en la continuidad de la ventana.