Panamá pierde por penales la final Uncaf ante Costa Rica

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de fútbol sub-19 de Panamá cayó por4-3 en penales ante Costa Rica en la gran final del Torneo Uncaf FIFA Forward Sub-19 tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario. El partido se celebró en el COS Sports Plaza de Metropark.

Ambos equipos, siguiendo la tradición de ambas escuelas futbolísticas, saltaron al campo de juego buscando ser protagonistas. Panamá intentó pegar primero, cuando apenas habían transcurrido 30 segundos del partido, pero el arquero logró bloquear el intento al último momento y enviar la pelota al tiro de esquina.

Klissman De Gracia controla el balón durante el primer tiempo ante Costa Rica. LP / Elysée Fernández.

El encuentro se tranquilizó por los siguientes 11 minutos, pero recuperó la intensidad en el minuto 12. En ese momento, Costa Rica tuvo una jugada por el costado derecho que casi deriva en gol, pero el portero apenas logró desviar.

Cuatro minutos después, por poco no llegó el gol de Panamá. Primero, Mijahir Jiménez intentó conectar con un centro dentro del área chica, pero no tuvo el espacio para lograrlo. Inmediatamente después, la pelota le quedó al capitán Ernesto Gómez, quien intentó rematar desde el borde de la media luna, pero su disparo salió desviado.

Ernesto Gómez domina el balón. LP/ Elysée Fernández.

Al minuto 18, un jugador de Costa Rica quedó solo frente al arquero, pero Alberto Ruiz nuevamente se plantó firme y desvió el disparo. Tres minutos después, un fuerte remate de Moisés Richards salió desviado.

El resto de la primera parte, Panamá intentó conectar con Richards por medio de pases largos, pero los ticos supieron anticiparse a la estrategia y dejarlo en fuera de lugar más de una vez. Tras los primeros 45 minutos, el partido se mantenía igualado sin goles.

Joseph Hidalgo de Panamá (izq.) observa mientras David Garro (der.) de Costa Rica remata. LP / Elysée Fernández.

El principio del complemento perteneció por completo a Costa Rica. Los ticos salieron a la cancha con un segundo aire que les permitió poco a poco tomar control del partido.

La primera oportunidad de gol del segundo tiempo fue también la más clara del partido hasta ese momento, cuando un jugador tico estrelló un disparo en el poste en el minuto 51. Un minuto después, Panamá respondió con un remate por encima del travesaño.

Moisés Richards fue uno de los jugadores más activos de Panamá en el partido. LP/ Elysée Fernández.

Poco después, en el minuto 60, los ticos volvieron a avisar por medio de un cabezazo que logró controlar el arquero. El tiempo corría y los goles se hacían esperar.

Panamá la tuvo nuevamente en el minuto 78, cuando Mijahir Jiménez recibió la pelota dentro del área chica, pero con espacio no pudo rematar con claridad y su disparo salió desviado. Ocho minutos después, en el 86, Panamá tuvo la más clara del partido cuando Moisés Richards dejó a Jiménez solo frente al arquero, pero este no logró conectar bien con el balón.

Josué Vergara de Panamá disputa el balón. LP / Elysée Fernández.

Los últimos minutos no fueron aptos para cardíacos. Primero la tuvo Costa Rica cuando, en el minuto 88, Adriel Pérez ingresó solo por el costado izquierdo y le cedió la pelota a Gabriel Sibaja, quien remató a quemarropa, pero el arquero logró desviar. Segundos después, el balón le llegó a Moisés Richards, quien intentó con un potente disparo que el arquero volvió a rechazar.

Ninguno de los equipos logró hacerse daño en el resto del tiempo, y el tiempo reglamentario terminó con el partido empatado 0-0. El campeón se definiría en los penales.

Ángel James fue un jugador clave para Panamá a lo largo del torneo. LP / Elysée Fernández.

Costa Rica se impuso en penales 4-3 y se coronó campeón del Torneo Uncaf FIFA Forward Sub-19. Más temprano, Honduras se había quedado con el tercer lugar tras imponerse en penales sobre Guatemalaluego de empatar 0-0.