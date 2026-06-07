Panamá pisa Toronto y se instala en el búnker de New Tecumseth

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Nottawasaga Training Site reune en un mismo lugar hotel y cancha de entrenamiento, y está a una hora y 15 minutos del estadio de Toronto.

La Selección de Panamá ya se encuentra instalada en su campamento base para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras concluir su preparación en Estados Unidos, la delegación nacional viajó este domingo desde el Aeropuerto Internacional Lambert de St. Louis con destino al Aeropuerto Internacional Toronto Pearson, iniciando oficialmente la concentración definitiva de cara al debut mundialista.

El trayecto aéreo tuvo una duración aproximada de dos horas y posteriormente el equipo completó un recorrido terrestre de cerca de una hora y media hasta llegar a New Tecumseth, localidad canadiense que servirá como hogar de Panamá durante la primera fase del torneo.

Los futbolistas viajaron con una presentación formal diseñada especialmente para la competición. La plantilla lució traje azul marino de la marca Boss, acompañado por camisa del mismo tono y corbata negra. El saco destaca por incluir el escudo de la Federación Panameña de Fútbol en versión monocromática, una imagen que acompañó a la delegación durante su llegada a territorio canadiense.

Con la instalación completada, el enfoque ahora pasa completamente al aspecto deportivo. Una fuente confirmó a este medio que el cuerpo técnico mantendrá entrenamientos incluso en las jornadas previas a los partidos frente a Ghana y Croacia, apostando por una preparación continua durante toda la fase de grupos. Así se descarta trabajar en el BMO Field, que durante el certamen se llamará Toronto Stadium.

La tranquilidad y el aislamiento del campamento fueron precisamente algunos de los factores que más valoró el seleccionador Thomas Christiansen cuando habló recientemente sobre la sede elegida.

“Lo bueno que tenemos es que estamos en Toronto a una hora y cuarto de la ciudad y la verdad es que no hay mucha cosa por allá, así que podemos estar tranquilos y lo más importante que después de los 15 minutos que está abierto a la prensa, pues a partir de ahí es todo enfocado a nuestro trabajo”, explicó el entrenador.

La elección de New Tecumseth no fue una decisión de última hora. El pasado 16 de enero, la FIFA notificó oficialmente a la Federación Panameña de Fútbol que el Nottawasaga Training Site había sido asignado como campamento base de la selección para el Mundial.

La ubicación resultó especialmente atractiva por la distribución de los encuentros de la fase de grupos. Panamá disputará sus dos primeros compromisos en Toronto, el 17 de junio frente a Ghana y el 23 de junio ante Croacia. Posteriormente viajará a Nueva York para medirse a Inglaterra el 27 de junio.

El secretario general de la FPF, Miguel Zúñiga, destacó en enero que la cercanía con Toronto representaba una ventaja estratégica para la selección.

“La opción de poder tener nuestro campamento base cerca de Toronto implica beneficios importantes para nuestra selección. Primero porque limita movimientos largos que pueden afectar la capacidad física de nuestros jugadores y segundo porque facilita toda la logística y operación alrededor de la selección”, señaló.

En la misma línea se expresó Christian Núñez, director de Selecciones Nacionales, quien calificó la elección como la mejor alternativa disponible tanto desde el punto de vista deportivo como operativo.

Según explicó, el Nottawasaga Training Site fue uno de los pocos complejos evaluados por FIFA que reunía en un mismo lugar hotel y cancha de entrenamiento, un aspecto considerado clave por el cuerpo técnico para optimizar tiempos y reducir desplazamientos.

El centro de concentración cuenta con el hotel Nottawasaga Inn Resort and Conference Centre, campos de entrenamiento, gimnasio, piscina, centro médico, oficinas administrativas, salas de reuniones y espacios destinados a conferencias de prensa.

Ubicada en la provincia de Ontario, New Tecumseth es una comunidad canadiense de aproximadamente 43 mil habitantes que durante las próximas semanas se convertirá en el búnker de la selección panameña. Desde allí, Panamá preparará los partidos más importantes de su historia reciente con la ilusión de superar por primera vez una fase de grupos mundialista.