Panamá, por los tres puntos en Basseterre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Sin Marta Cox y Lineth Cedeño, Panamá busca dar otro paso firme en las eliminatorias mundialistas femenina

La selección femenina de Panamá afrontará este miércoles 4 de marzo un compromiso clave en su camino rumbo a la Copa Mundial Femenina Brasil 2027, cuando visite a San Cristóbal y Nieves en Basseterre, con el objetivo de sumar su segunda victoria en la fase de grupos y tomarse el liderato del grupo E.

El equipo dirigido por Toña Is llega con confianza tras su contundente triunfo 6-1 como visitante frente a Curazao en el debut en noviembre, un resultado que no solo le otorgó sus primeros tres puntos, sino que también dejó sensaciones positivas en cuanto al funcionamiento colectivo. Sin embargo, el mensaje desde el cuerpo técnico ha sido claro: no hay espacio para distracciones.

“Estamos muy centradas en el partido que tenemos”, afirmó la entrenadora española, marcando la línea de trabajo de un grupo que entiende que el formato de la eliminatoria no permite margen de error.

Alexis Pashales conversa junto a Ana Quintero en un entrenamiento de la selección femenina de Panamá en el CAR de Burunga, Arraiján. Cortesía

Solo el primer lugar de cada grupo avanzará a la siguiente fase, el Campeonato W de Concacaf, donde estarán en juego los cupos al Mundial y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Panamá afronta este encuentro con la obligación de sumar tres puntos y superar a Cuba, actual líder con cuatro unidades en dos partidos. Las panameñas, con un partido menos, saben que una victoria en Basseterre las colocaría en una posición favorable de cara al cierre de la fase, que se disputará en abril con dos partidos en casa ante Aruba y Cuba.

San Cristóbal y Nieves, por su parte, suma un punto en dos presentaciones y buscará hacerse fuerte en condición de local.

Números positivos

En sus primeros 12 partidos al frente de la selección, Toña Is acumula ocho victorias, dos derrotas y dos empates.

“Hemos mejorado en muchas facetas. Creemos que hay que dominar un poquito todos los contextos”, explicó la entrenadora, resaltando la importancia de adaptarse a diferentes escenarios de juego.

La entrenadora Toña Is observa durante un entrenamiento de la selección femenina de Panamá en el CAR de Burunga, Arraiján. Cortesía

Panamá afrontará este compromiso con algunas bajas sensibles. La mediocampista Marta Cox quedó fuera tras sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior, mientras que la delantera Lineth Cedeño tampoco forma parte de la convocatoria por lesión.

Dentro de ese grupo, una de las futbolistas a seguir es Ericka Araúz, quien atraviesa un gran momento. La delantera, actual goleadora del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol Femenino con 13 anotaciones, viene además de marcar en el debut ante Curazao, su primer gol oficial en eliminatorias con la selección mayor.

Araúz dejó claro el enfoque del plantel de cara a este segundo compromiso.

“El grupo está enfocado, unido y afrontaremos este partido con mucho compromiso. El rival tiene un punto, pero eso no significa nada. Debemos ir concentradas en hacer nuestro partido, ya que ninguno es igual”, señaló.