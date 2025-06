Panamá, por una victoria en Belice con humildad y compromiso

Panamá enfrentará este sábado a Belice por la tercera jornada de la segunda fase eliminatoria rumbo al Mundial de 2026. El partido se disputará en el FFB Field de Belmopán a las 8:00 p.m. y, sobre el papel, enfrenta a dos selecciones separadas por un abismo futbolístico: una que va firme hacia su segundo Mundial y otra que apenas busca cerrar dignamente el calendario.

La diferencia en el ranking FIFA es de 146 posiciones. Panamá es la cuarta mejor selección de Concacaf, mientras que Belice se ubica entre las diez peores de la región. Y así como están distantes geográficamente en Centroamérica, también lo están en resultados, planteles y objetivos.

Los beliceños ya han perdido sus tres primeros encuentros de esta fase ante Nicaragua, Guyana y Montserrat, y no tienen posibilidades reales de avanzar. En su estadio, buscarán competir, pero ni el empate parece un escenario lógico. Incluso anotar un gol a Panamá sería una sorpresa.

El historial arroja cuatro victorias panameñas y dos empates en seis partidos.

Para los panameños, el objetivo es claro: ganar. Y aunque las diferencias parecen marcar el rumbo, el mensaje desde el camerino ha sido de cautela, respeto y humildad. Así lo expresó el capitán Aníbal Godoy, en la antesala del encuentro.

“Ganar sí es una obligación, eso lo sabemos. No sé si golear, te lo digo, porque este es un grupo que siempre ha respetado a cualquier rival, sea quien sea”, dijo este viernes. “Ya pase lo que pase en el partido, si metemos cinco o seis goles, bueno, son cosas que pasan en el partido. Antes de jugar, nunca vamos a decir que tenemos que meter diez, porque al final quince goles no te dan seis ni nueve puntos”.

Cerca del récord

Godoy, de 35 años y con 145 partidos oficiales como internacional, está a solo dos de igualar el récord histórico de Gabriel Gómez con la selección. Sin embargo, ni eso le garantiza la titularidad, algo que asume con madurez.

“San Diego me ha caído muy bien. Y bueno, vengo a la selección a aportarlo, sabiendo que aquí nadie tiene su puesto ganado. Tú tienes que ganártelo en tu club, en cada convocatoria dentro de la selección. Si no juego en mi club, seguramente no vengo a la selección”, afirmó.

“Tengo 35 años, y en esta etapa de mi carrera tengo que tratar de recuperarme lo mejor posible, ser más profesional. Creo que todos esos detalles los traigo aquí para poder aportar dentro de la selección, donde sea, donde me toque”, añadió.

El mediocampista también fue claro al anunciar que esta será su última eliminatoria, en lo que representa el tramo final de una carrera internacional que comenzó hace más de una década.

“Yo creo que esta será mi última eliminatoria. Lo digo aquí: será mi última eliminatoria. Dios quiera lleguemos al Mundial. Será mi última participación oficial con la selección, con la camiseta. En 2026, en junio... Dios quiera lleguemos. Sé que vamos a llegar. Pero sí, esta será mi última eliminatoria”.

Aunque Belice parece una víctima segura, Godoy no pierde de vista que son justamente estos partidos los que más complicaciones han dado históricamente al fútbol panameño.

“Sabemos que esos son partidos que a nosotros nos cuestan. Hay que ser realistas: nos cuesta”, reconoció. “Pero si estamos concentrados de la mejor manera y sabiendo que ese partido hay que ganarlo, buscaremos la forma: jugando bien, jugando el fútbol que nosotros sabemos, el fútbol bonito”.

Panamá ya tiene seis puntos y está prácticamente clasificada. El camino se cierra el martes cuando reciba en casa a Nicaragua en el estadio Rommel Fernández. Pero antes, en Belmopán, queda una obligación: ganar con humildad.