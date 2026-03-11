Panamá presenta la antorcha y mascota de los Juegos Suramericanos 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El anuncio se realizó durante una actividad que reunió a representantes del COP, Pandeportes, organizadores de los Juegos, voluntarios y medios de comunicación.

El Comité Olímpico de Panamá (COP) presentó la antorcha oficial de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y a Antón, la mascota del evento. Además, anunció que ya están a la venta las entradas para la ceremonia de apertura del 12 de abril en el estadio Rommel Fernández.

El anuncio se realizó en el Learning Villa de Atrio Mall, durante una actividad que reunió a representantes del COP, Pandeportes, organizadores de los Juegos, voluntarios y medios de comunicación. Juanxo Villaverde, coordinador de comunicación de los Juegos, catalogó la fiesta deportiva como un evento país: “Es el evento multideportivo más grande que hemos hecho en más de 50 años aquí en Panamá”.

La IV edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 se celebrará en el país desde el 12 de abril hasta el 21 de abril. Serán más de 2000 atletas representando a 15 países participando en 23 deportes.