Panamá, 11 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Juegos Suramericanos de la Juventud

    Panamá presenta la antorcha y mascota de los Juegos Suramericanos 2026

    El anuncio se realizó durante una actividad que reunió a representantes del COP, Pandeportes, organizadores de los Juegos, voluntarios y medios de comunicación.

    Carlos Vidal Endara / Guillermo Pineda G.

    El Comité Olímpico de Panamá (COP) presentó la antorcha oficial de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y a Antón, la mascota del evento. Además, anunció que ya están a la venta las entradas para la ceremonia de apertura del 12 de abril en el estadio Rommel Fernández.

    El anuncio se realizó en el Learning Villa de Atrio Mall, durante una actividad que reunió a representantes del COP, Pandeportes, organizadores de los Juegos, voluntarios y medios de comunicación. Juanxo Villaverde, coordinador de comunicación de los Juegos, catalogó la fiesta deportiva como un evento país: “Es el evento multideportivo más grande que hemos hecho en más de 50 años aquí en Panamá”.

    La IV edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 se celebrará en el país desde el 12 de abril hasta el 21 de abril. Serán más de 2000 atletas representando a 15 países participando en 23 deportes.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Helicópteros Black Hawk del Comando Sur llegarán a Panamá para entrenamientos. Leer más
    • El negocio secreto en la ATTT que concretó el operador de Gaby Carrizo. Leer más
    • Ocho años de cárcel: ratifican condena contra exdirectivo del PRD por peculado en el Ifarhu. Leer más
    • Publican lista de preseleccionados para las becas de concurso 2026 del Ifarhu. Leer más
    • Ifarhu publicará la lista de preseleccionados para becas 2026: así sabrá si fue elegido. Leer más
    • La naviera china Cosco Shipping suspende operaciones en el puerto de Balboa. Leer más
    • Becas del Ifarhu 2026: documentos que deben entregar los preseleccionados. Leer más