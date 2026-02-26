Panamá queda en el grupo A del Mundial U-23

La selección de béisbol U-23 de Panamá quedó en el grupo A del Mundial que se disputará del 6 al 15 de noviembre en Nicaragua.
Esto lo confirmó la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol, al indicar que la novena nacional compartirá grupo con Taiwán, Puerto Rico, Australia, República Checa y Nicaragua.
Por su parte, el grupo B está conformado por Japón, Corea del Sur, Venezuela, Cuba, Gran Bretaña y Sudáfrica.
El torneo se desarrollará en tres estadios: el estadio Nacional Soberanía, en Managua; el estadio Roberto Clemente, en Masaya; y el estadio Rigoberto López Pérez, en León.
El conjunto japonés llega al certamen como el actual bicampeón, luego de ganar las ediciones de 2022 y 2024.
La tropa istmeña llegará a este certamen como el actual campeón del Premundial de América, luego de vencer 4-1 a Puerto Rico en el torneo que se disputó en el estadio Mariano Rivera. El equipo fue dirigido por el experimentado Aníbal Reluz.