    Béisbol

    Panamá queda en el grupo A del Mundial U-23

    La novena nacional enfrentará a Taiwán, Puerto Rico, Australia, República Checa y Nicaragua en la primera fase del torneo que se jugará en Nicaragua.

    Humberto Cornejo
    Jugadores de Panamá celebran una anotación, en un partido del Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-23 entre Panamá y Cuba en el estadio Mariano Rivera en La Chorrera. EFE/Bienvenido Velasco

    La selección de béisbol U-23 de Panamá quedó en el grupo A del Mundial que se disputará del 6 al 15 de noviembre en Nicaragua.

    Esto lo confirmó la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol, al indicar que la novena nacional compartirá grupo con Taiwán, Puerto Rico, Australia, República Checa y Nicaragua.

    Por su parte, el grupo B está conformado por Japón, Corea del Sur, Venezuela, Cuba, Gran Bretaña y Sudáfrica.

    El torneo se desarrollará en tres estadios: el estadio Nacional Soberanía, en Managua; el estadio Roberto Clemente, en Masaya; y el estadio Rigoberto López Pérez, en León.

    El conjunto japonés llega al certamen como el actual bicampeón, luego de ganar las ediciones de 2022 y 2024.

    Juan Alonso (Der.), de Panamá, celebra una anotación este viernes, en un partido del Campeonato Panamericano de Béisbol U23 ante Cuba. EFE/ Bienvenido Velasco

    La tropa istmeña llegará a este certamen como el actual campeón del Premundial de América, luego de vencer 4-1 a Puerto Rico en el torneo que se disputó en el estadio Mariano Rivera. El equipo fue dirigido por el experimentado Aníbal Reluz.

