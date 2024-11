Panamá quedó en el grupo B del clasificatorio al Mundial de Fútbol Playa 2025

Escuchar audio noticia

La selección de fútbol playa de Panamá quedó en el grupo B del clasificatorio de la Copa Mundial de Fútbol Playa FIFA Seychelles 2025, que se jugará en Bahamas del 11 al 16 de marzo de 2025.

La Roja tendrá que medirse a Estados Unidos, Bahamas y Trinidad y Tobago; mientras que el grupo A está conformado por México, El Salvador, Costa Rica y Guatemala.

