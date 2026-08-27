Panamá quiere hacer valer su localía ante la poderosa Canadá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Sin Iverson, Jhivvan y Oglivie, la selección panameña buscará sorprender a una potencia continental.

La selección de Panamá inicia hoy, jueves la segunda ronda de las eliminatorias de las Américas rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027, con un exigente compromiso frente a Canadá en el Arena Roberto Durán.

El encuentro comenzará a las 8:40 p.m. y Panamá buscará aprovechar la condición de local para comenzar esta nueva fase con una sorpresiva victoria ante uno de los equipos más fuertes del continente.

Panamá arranca como último lugar del Grupo F, con dos victorias y cuatro derrotas, récord registrado en la fase previa.

En la primera ronda derrotó en dos ocasiones a Cuba, pero perdió sus dos partidos ante Uruguay y Argentina.

Canadá, en cambio, dominó completamente la primera fase y llega invicto, con seis victorias, después de superar a Bahamas, Puerto Rico y Jamaica.

Canadá llega con figuras de la NBA

El reto será importante para Panamá por la calidad del plantel canadiense, que incluye jugadores con experiencia en la NBA y otras ligas de élite.

Entre ellos destaca Nickeil Alexander-Walker, escolta de los Atlanta Hawks y con nueve temporadas en la NBA.

El jugador promedió 20.8 puntos por partido y 39.9 % en triples durante la campaña pasada y recibió el premio al Most Improved Player.

Canadá también cuenta con otros nombres reconocidos de la liga estadounidense como Luguentz Dort y Kelly Olynyk.

El resto del roster canadiense está conformado por Trae Bell-Haynes, Khem Birch, Marcus Carr, Mfiondu Kabengele, Thomas Scrubb y Kyle Wiltjer, entre otros.

Canadá, que entrenó los últimos dos días en Panamá, no contará en sus filas con el dos veces ganador del premio MVP de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander.

Para el entrenador del equipo panameño Nelson Colón, la clave será no dejarse llevar por los nombres del rival y concentrarse en la ejecución.

“En los juegos como estos es importante no enfocarnos en el roster, no enfocarnos en el ‘big name’, sino en la ejecución”, explicó.

Colón, que clasificó a su natal Puerto Rico a los últimos Juegos Olímpicos, indicó que Panamá deberá defender, controlar los rebotes y evitar los tiros abiertos de tres puntos, mientras que en ataque tendrá que mover el balón, mantener los espacios y aprovechar a sus tiradores.

El coach de Panamá, Nelson Colón durante el partido contra Cuba en julio pasado. LP/Carlos Vidal-Endara

“Tenemos que ejecutar, tenemos que defender, tenemos que rebotear, tenemos que ser sólidos en el balance”, añadió.

Tres ausencias importantes

Panamá afrontará esta ventana con las bajas de Iverson Molinar, Jhivvan Jackson y Ernesto Oglivie.

La Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba), emitió semanas atrás una prelista de 24 nombres, no logró gestionar las convocatorias de jugadores titulares.

Iverson no estará debido a que se encuentra preparándose para la temporada con el Buducnost Podgorica de Montenegro, equipo al que se incorporó en junio.

Jackson continúa recuperándose de una lesión del ligamento cruzado anterior sufrida en febrero durante entrenamientos con la selección, mientras que Oglivie disputa actualmente la liga mexicana con Panteras de Aguascalientes.

Colón lamentó especialmente no contar con Molinar, pero aseguró comprender el proceso profesional del jugador y espera tenerlo nuevamente en las próximas ventanas.

“Con mucha esperanza de que en noviembre y febrero regrese y esté con nosotros”, manifestó.

Ante las ausencias, una de las piezas que deberá asumir mayor responsabilidad será Luis Rodríguez Jr., quien se incorporó al grupo en reemplazo de Jackson y llega con promedios de 13 puntos y siete rebotes con Panamá.

El jugador considera que la selección tiene herramientas para competir si mantiene la confianza y ejecuta el plan establecido por el cuerpo técnico.

“Tenemos que pelear contra lo que sea. Jugar con confianza”, señaló Rodríguez Jr.

El panameño también destacó la importancia de mantenerse unidos ante un rival de la jerarquía de Canadá.

“Tenemos que seguir el plan que tenemos y confiar en el otro”, agregó.

El escolta formado en Ole Miss (NCAA) llega además con experiencia adquirida en diferentes países y estilos de baloncesto, una formación que espera poner al servicio de la selección.

“Todos estos estilos que he aprendido me han ayudado mucho a crecer como jugador y en mi carrera. Creo que ahora es el momento de mostrar todo lo que he crecido”, expresó.

Un historial que favorece a Canadá

El historial entre ambas selecciones también muestra la dificultad del compromiso. En 11 enfrentamientos, Canadá domina con nueve victorias.

El último duelo se produjo el 23 de agosto de 2025, cuando Canadá derrotó a Panamá por 99-49 en la AmeriCup.

La última victoria panameña se remonta al 8 de septiembre de 2011, cuando el conjunto nacional liderado por los 39 puntos de Gary Forbes se impuso 91-89. Aquel partido se disputó en Argentina en el torneo preolímpico, rumbo a Londres 2012.

A pesar de esos antecedentes, Colón confía en la capacidad de su equipo para competir, especialmente jugando como local.

“Estamos en casa, siempre que jugamos aquí hemos jugado muy bien”, destacó el entrenador.

El puertorriqueño considera que Panamá ha construido una identidad durante este proceso y ahora debe darle continuidad pese a las modificaciones en su plantilla.

“Ya tenemos una identidad de juego, ya nos conocemos, ya jugamos de una manera. Hay que darle continuidad a esa manera”, sostuvo.

Rodríguez Jr. también hizo un llamado a la afición panameña para que acompañe al equipo en el Arena Roberto Durán.

Los boletos están disponibles en Panatickets, con precios desde $8 en entrada general, $15 en butacas, $35 en VIP y $75 en courtside.