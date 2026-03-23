Panamá reafirma su dominio regional en football americano con título en el Torneo 4 Naciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los panameños se proclamaron campeones del Torneo 4 Naciones en El Salvador tras imponerse 67-0 a los locales en semis y por forfeit ante Nicaragua.

La selección mayor masculina de football americano de Panamá reforzó su estatus como potencia en la región al alzarse con el trofeo del Torneo 4 Naciones, disputado en El Salvador.

La competencia reunió a los anfitriones de El Salvador, Panamá, Nicaragua y Honduras para partidos de ‘flag’ y ‘tackle’ en el estadio Las Delicias de Santa Tecla. Panamá participó únicamente en la modalidad de ‘tackle’, mientras que Honduras limitó su participación al ‘flag’.

Los panameños, dirigidos por el ‘head coach’ Raúl Arosemena, firmaron una participación de élite: vencieron a los locales por marcador de 67-0. Este resultado les otorgó un cupo en el partido por el campeonato, donde debían enfrentar al conjunto nicaragüense, que también había superado a El Salvador por 6-0.

El receptor #0 de Panamá, Dulcidio González. Foto: Cortesía AFFP

Sin embargo, el encuentro, originalmente pactado para el pasado domingo 22 de marzo, terminó definiéndose por forfeit. Nicaragua no se presentó al partido, por lo que Panamá se proclamó campeón del torneo.

A pesar de que el título no se definió en el campo como estaba previsto, la federación salvadoreña, a través de su presidente, felicitó a la delegación panameña, resaltando el nivel demostrado y el crecimiento del football americano en el país.

Luis Navas, presidente de la Asociación de Football Americano de Panamá (AFFP por sus siglas en inglés) recalcó que formar parte de esta competencia, luego de no haber sido considerado en ediciones anteriores responde al trabajo sostenido y gestión de la asociación.

“La participación de Panamá en este torneo marca un paso estratégico para el desarrollo del football americano nacional, especialmente de cara al escenario continental” afirmó Navas. “En la cancha, los jugadores demostraron su nivel, disciplina y carácter competitivo, elevando el nombre del país con actuaciones sólidas” puntualizó el presidente de la AFFP.

La selección mayor masculina de ‘tackle’ volverá al campo a finales de año para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 de la IFAF, además de disputar partidos amistosos confirmados contra México y Canadá en diciembre.