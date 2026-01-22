Panamá recibe a México en busca de romper su mala racha

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Roja de Thomas Christiansen tiene una racha negativa de siete partidos sin victorias frente a los aztecas.

La selección de Panamá tendrá un desafío importante cuando reciba este jueves 22 de enero a México en el estadio Rommel Fernández en un partido amistoso que servirá de preparación para el equipo panameño tras su clasificación al Mundial 2026.

Tras su empate 1-1 contra Bolivia el pasado domingo 18 de enero, Panamá jugará su primer partido en casa desde que logró su boleto a la Copa del Mundo. La victoria por 3-0 ante El Salvador el 18 de noviembre de 2025, en la última jornada de la fase final de las eliminatorias de Concacaf, fue el encuentro que selló la clasificación panameña.

¡HOY JUGAMOS EN CASA 🏟️!



Con el boleto 🎟️ mundialista en mano, hoy la selección #PanamáMayor 🇵🇦 recibe a México 🇲🇽 en casa 🏟️ en un partido amistoso internacional.



🇵🇦🆚🇲🇽

⏰ 8pm

🏟️ Rommel Fernández

📺 @tvmaxdeportes y @deportes_rpc pic.twitter.com/9uMRjfCrad — FEPAFUT (@fepafut) January 22, 2026

A pesar de que Panamá ha logrado vencer a equipos fuertes de la región como Canadá, Estados Unidos y Costa Rica bajo la dirección de Thomas Christiansen, la selección no ha podido derrotar a México.

Desde que Christiansen asumió el banquillo panameño en 2020, el historial frente a los aztecas ha sido negativo, con 7 partidos disputados: 6 derrotas y 1 empate. Entre esos enfrentamientos se incluyen dos derrotas en finales: una en la Copa Oro 2023 y la otra en el Final Four 2025 de la Liga de Naciones de la Concacaf, ambas en Los Ángeles, Estados Unidos.

México y Panamá se han enfrentado en un total de 27 ocasiones, con una clara ventaja para los aztecas de 19 victorias, 6 empates y solo 2 triunfos para Panamá. La última vez que la selección panameña derrotó a México fue en 2013.

¡ÚLTIMO ENTRENAMIENTO ⚽️!



La selección #PanamáMayor 🇵🇦 realizó esta mañana su último entrenamiento y ya está listo para su partido amistoso de mañana 🆚 México 🇲🇽 en el Rommel 🏟️.



Nota 🗒️ ➡️ https://t.co/w4GN3AVStv



🎟️ Boleto de venta - https://t.co/A7z2QnXVUA pic.twitter.com/MzHmkP1gt7 — FEPAFUT (@fepafut) January 21, 2026

El encuentro está programado para las 8:00 p.m. y se espera una gran asistencia en el Estadio Rommel Fernández, con la afición panameña apoyando a su selección en este importante duelo amistoso.