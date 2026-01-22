Panamá, 22 de enero del 2026

    Fútbol

    Panamá recibe a México en busca de romper su mala racha

    La Roja de Thomas Christiansen tiene una racha negativa de siete partidos sin victorias frente a los aztecas.

    Humberto Cornejo
    José Murillo (i) y Omar Córdoba defienden el balón en el partido contra Bolivia. EFE/ Luis Gandarillas

    La selección de Panamá tendrá un desafío importante cuando reciba este jueves 22 de enero a México en el estadio Rommel Fernández en un partido amistoso que servirá de preparación para el equipo panameño tras su clasificación al Mundial 2026.

    Tras su empate 1-1 contra Bolivia el pasado domingo 18 de enero, Panamá jugará su primer partido en casa desde que logró su boleto a la Copa del Mundo. La victoria por 3-0 ante El Salvador el 18 de noviembre de 2025, en la última jornada de la fase final de las eliminatorias de Concacaf, fue el encuentro que selló la clasificación panameña.

    A pesar de que Panamá ha logrado vencer a equipos fuertes de la región como Canadá, Estados Unidos y Costa Rica bajo la dirección de Thomas Christiansen, la selección no ha podido derrotar a México.

    Desde que Christiansen asumió el banquillo panameño en 2020, el historial frente a los aztecas ha sido negativo, con 7 partidos disputados: 6 derrotas y 1 empate. Entre esos enfrentamientos se incluyen dos derrotas en finales: una en la Copa Oro 2023 y la otra en el Final Four 2025 de la Liga de Naciones de la Concacaf, ambas en Los Ángeles, Estados Unidos.

    México y Panamá se han enfrentado en un total de 27 ocasiones, con una clara ventaja para los aztecas de 19 victorias, 6 empates y solo 2 triunfos para Panamá. La última vez que la selección panameña derrotó a México fue en 2013.

    El encuentro está programado para las 8:00 p.m. y se espera una gran asistencia en el Estadio Rommel Fernández, con la afición panameña apoyando a su selección en este importante duelo amistoso.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


