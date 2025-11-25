Panamá recibe a un renovado Jhivvan Jackson para la eliminatoria mundialista

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El canastero panameño Jhivvan Jackson vuelve a la selección doblemente emocionado, ya que inicia la eliminatoria mundialista hacia Catar 2027 y abre un nuevo capítulo en su carrera profesional al formar parte del quinteto San Pablo Burgos del baloncesto español.

Esto representa una sinergia perfecta, ya que Jackson llega de ver acción en la segunda liga más importante del mundo —solo superada por la NBA— y aportará esta nueva experiencia al conjunto nacional.

“Para mí España es la mejor liga del mundo después de la NBA. No nos está yendo bien como equipo, pero obviamente siendo un equipo que acaba de ascender, nos va muy bien en conjunto, seguimos mejorando todos los días. Tratando de encontrar esa primera victoria”, dijo Jackson.

Jackson, de 26 años, viene de brillar en la campaña con el Würzburg Baskets de la Bundesliga alemana, donde promedió 18.6 puntos, 4.6 asistencias y 3.9 rebotes por partido. Su rendimiento sobresaliente le valió ser reconocido como Jugador Más Valioso (MVP) del torneo y como Mejor Jugador Ofensivo de la temporada.

“Es muy diferente a cuando jugaba en Estados Unidos. Pienso que me ha ayudado más mentalmente que, obviamente, en las destrezas de baloncesto”, mencionó Jackson.

“Obviamente en Europa tienes que pensar mucho, no solamente en ofensiva o defensa; allá juegan mucho en equipo”, añadió.

Con la selección de Panamá, Jackson aseguró que el equipo está preparado para enfrentar el jueves 27 de noviembre a Uruguay y hacer un buen trabajo en la arena Roberto Durán.

“Aquí todos los jugadores saben que el objetivo es calificar para el Mundial. Tenemos que agarrar un juego a la vez, prepararnos y de verdad”, manifestó.

“Sabemos lo que tenemos que hacer para calificar y es ganar juegos. Pienso que si todos estamos con la misma meta y con la misma hambre para clasificar, pienso que siempre vamos a ser un equipo bien jugado”, indicó.

El conjunto liderado por Gonzalo García intentará volver a una Copa del Mundo después de haber competido en la edición de Japón 2006. Para su debut contra el conjunto charrúa, Jackson lamentó la ausencia de Iverson Molinar, pero dejó claro que confía en cada uno de sus compañeros.

“Estamos perdiendo una de las piezas, ustedes saben que es Iverson, pero obviamente la salud es lo más importante. Todos tenemos que aportar un poquito más para cubrir lo que nos traía Iverson. Pero nosotros estamos con él y vamos a dar todo lo que sea también por él”, finalizó.