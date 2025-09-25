Panamá, 25 de septiembre del 2025

    Béisbol

    Panamá recibe invitación para la Serie del Caribe 2026 en Venezuela

    Guillermo Pineda G.
    Panamá recibe invitación para la Serie del Caribe 2026 en Venezuela
    El receptor panameño Iván Herrera disputó la Serie del Caribe 2024 con los Federales de Chiriquí. Archivo

    La Liga de Béisbol Profesional de Panamá (Probeis) ha recibido una invitación formal de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) para participar en la Serie del Caribe 2026, que se celebrará del 30 de enero al 7 de febrero en las ciudades venezolanas de Caracas y La Guaira.

    Panamá será sede de la segunda Serie de las Américas en enero de 2026

    Según pudo conocer este medio, la invitación se extendió también a Cuba y Colombia, naciones que han sido parte del torneo en ediciones anteriores bajo invitaciones especiales.

    La confirmación de la presencia panameña significaría la participación 19 en la Serie del Caribe. Las actuaciones más destacadas son de los Licoreros de Carta Vieja (1950) y los Toros de Herrera (2019) al resultar campeones de la competición.

    De concretarse la asistencia, la representación panameña llegaría a Venezuela en medio de una agenda exigente y estratégica, con miras al Clásico Mundial de Béisbol 2026.

    Panamá será anfitrión de la Copa América de Béisbol, programada del 13 al 22 de noviembre de 2025 en los estadios Rod Carew y Mariano Rivera. Apenas días después comenzará la temporada de la Liga Probeis, cuyo campeón tendría el derecho de representar al país tanto en la Serie de las Américas, a jugarse en enero en la capital panameña, como eventualmente en la Serie del Caribe.

    El reto competitivo se enmarca en una preparación que desembocará en marzo, cuando la selección nacional haga su debut en el Clásico Mundial, el 6 de marzo en el estadio Hiram Bithorn de San Juan frente a Cuba, dentro de un grupo que también incluye a Puerto Rico y Canadá.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes


