Panamá, 17 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TORNEO FIFA

    Panamá recibe respaldo internacional de los clubes antes del debut Mundial 2026

    Los futbolistas panameños reciben apoyo de sus clubes en la antesala del debut de Panamá ante Ghana en el Mundial 2026.

    Humberto Cornejo
    Panamá recibe respaldo internacional de los clubes antes del debut Mundial 2026
    José Luis Rodríguez lanza un centro durante el partido entre las selecciones de Panamá y Guatemala. LP/Elysée Fernández

    Los futbolistas panameños que verán acción este miércoles en el debut de la selección de Panamá en la Copa Mundial 2026 ante Ghana han recibido un importante respaldo desde sus respectivos clubes, en un gesto que refleja el orgullo y la proyección internacional del fútbol istmeño en su segunda participación mundialista.

    Panamá recibe respaldo internacional de los clubes antes del debut Mundial 2026
    Los Pumas anunciaron la participación de Adalberto Carrasquilla en sus redes. Foto: Tomada de @PumasMX

    Desde distintas partes del mundo, las instituciones donde militan los legionarios panameños han enviado mensajes de apoyo y buenos deseos a los jugadores que vestirán la camiseta de La Roja en el estreno del grupo L, destacando el valor de contar con representantes en la máxima cita del fútbol mundial.

    Entre los casos más destacados figura Adalberto Carrasquilla, mediocampista del Pumas de México, quien llega a esta cita como una de las principales figuras del combinado nacional.

    Panamá recibe respaldo internacional de los clubes antes del debut Mundial 2026
    Tomás Rodríguez juega con el Saprissa de Costa Rica. Foto: @deportivo_saprissa

    También destacan el delantero Tomás Rodríguez, del Saprissa de Costa Rica, el volante José Luis Rodríguez, del Juárez de México, el defensor José Córdoba, del Norwich de Inglaterra, y el guardameta Orlando Mosquera, del Al-Fayha de Arabia Saudita, todos respaldados por sus clubes en la antesala del compromiso.

    Panamá recibe respaldo internacional de los clubes antes del debut Mundial 2026
    José Córdoba tiene dos campañas con el Norwich de Inglaterra. Foto: @norwichcityfc

    Estos gestos refuerzan el impacto internacional de la presencia panameña en el Mundial, donde el equipo dirigido por Thomas Christiansen buscará iniciar con buen pie su camino en el torneo, en un grupo que también comparten con Inglaterra y Croacia.

    Panamá recibe respaldo internacional de los clubes antes del debut Mundial 2026
    José Luis Rodríguez sería uno de los jugadores titulares contra Ghana. Foto: Tomada de @fc_juarez

    Panamá afronta así un debut mundialista en el Toronto Stadium, a partir de las 6:00 p.m., con el respaldo de sus clubes y la ilusión de todo un país.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes