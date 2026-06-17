Panamá recibe respaldo internacional de los clubes antes del debut Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los futbolistas panameños reciben apoyo de sus clubes en la antesala del debut de Panamá ante Ghana en el Mundial 2026.

Los futbolistas panameños que verán acción este miércoles en el debut de la selección de Panamá en la Copa Mundial 2026 ante Ghana han recibido un importante respaldo desde sus respectivos clubes, en un gesto que refleja el orgullo y la proyección internacional del fútbol istmeño en su segunda participación mundialista.

Los Pumas anunciaron la participación de Adalberto Carrasquilla en sus redes. Foto: Tomada de @PumasMX

Desde distintas partes del mundo, las instituciones donde militan los legionarios panameños han enviado mensajes de apoyo y buenos deseos a los jugadores que vestirán la camiseta de La Roja en el estreno del grupo L, destacando el valor de contar con representantes en la máxima cita del fútbol mundial.

Entre los casos más destacados figura Adalberto Carrasquilla, mediocampista del Pumas de México, quien llega a esta cita como una de las principales figuras del combinado nacional.

Tomás Rodríguez juega con el Saprissa de Costa Rica. Foto: @deportivo_saprissa

También destacan el delantero Tomás Rodríguez, del Saprissa de Costa Rica, el volante José Luis Rodríguez, del Juárez de México, el defensor José Córdoba, del Norwich de Inglaterra, y el guardameta Orlando Mosquera, del Al-Fayha de Arabia Saudita, todos respaldados por sus clubes en la antesala del compromiso.

José Córdoba tiene dos campañas con el Norwich de Inglaterra. Foto: @norwichcityfc

Estos gestos refuerzan el impacto internacional de la presencia panameña en el Mundial, donde el equipo dirigido por Thomas Christiansen buscará iniciar con buen pie su camino en el torneo, en un grupo que también comparten con Inglaterra y Croacia.

José Luis Rodríguez sería uno de los jugadores titulares contra Ghana. Foto: Tomada de @fc_juarez

Panamá afronta así un debut mundialista en el Toronto Stadium, a partir de las 6:00 p.m., con el respaldo de sus clubes y la ilusión de todo un país.