Luis Mejía y Aníbal Godoy evolucionan favorablemente y entrenan con Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Luis Mejía y Aníbal Godoy trabajaron junto al grupo durante la segunda jornada de entrenamientos en New Tecumseth.

La selección de Panamá continúa ajustando piezas de cara a su esperado estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A nueve días del partido frente a Ghana, el conjunto dirigido por el técnico hispano-danés Thomas Christiansen completó este lunes su segunda jornada de trabajo en la localidad canadiense de New Tecumseth, ubicada a unos 90 kilómetros al norte de Toronto.

La principal noticia para el cuerpo técnico fue la evolución favorable de varios jugadores que llegaban con molestias físicas, entre ellos el portero Luis “Manotas” Mejía y el capitán Aníbal Godoy, quienes participaron en la sesión junto al resto de sus compañeros.

Luis Mejía toma el balón con sus manos durante una práctica de la selección de Panamá en una de las canchas del Nottawasaga Resort. Foto: Cortesía/FPF

El entrenamiento se desarrolló en las instalaciones del complejo Nottawasaga Resort, que funciona como campamento base de Panamá durante la primera fase del torneo.

Según informó la Federación Panameña de Fútbol (FPF), la práctica tuvo una carga ligera y estuvo enfocada en la recuperación física de los futbolistas tras los recientes partidos amistosos y el viaje desde Estados Unidos hacia territorio canadiense.

Los jugadores realizaron ejercicios de movilidad, estiramientos y actividades recreativas, en una jornada diseñada para mantener el ritmo competitivo sin exigir demasiado al grupo en esta etapa de la preparación.

Antes de saltar al terreno de juego, el experimentado Yoel Bárcenas compartió sus impresiones sobre el ambiente que se vive dentro del plantel y el trabajo que se está realizando durante estos días previos al debut.

El mediocampista colonense de 32 años, uno de los referentes de la selección y uno de los sobrevivientes de la histórica plantilla que disputó el Mundial de Rusia 2018, se mostró optimista sobre la evolución del equipo.

“Estoy seguro de que el equipo va a crecer estos días”, expresó Bárcenas.

Yoel Bárcenas ofrece declaraciones a la prensa en el Nottawasaga Resort. Foto: Cortesía/FPF

El jugador del Mazatlán mexicano destacó además una ventaja logística que tendrá Panamá en el arranque de la competición. Tanto el encuentro frente a Ghana como el segundo compromiso de la fase de grupos se disputarán en Toronto, evitando desplazamientos que puedan alterar la rutina de preparación.

“Tenemos dos juegos aquí en Toronto, no nos vamos a mover y vamos a poder afinar los detalles”, comentó.

La selección panameña abrirá su participación mundialista el próximo 17 de junio ante Ghana en el Toronto Stadium, un compromiso que podría marcar el rumbo del equipo dentro del Grupo L.

José Luis Rodríguez pasa el balón a un compañero durante una práctica de la selección de Panamá en una de las canchas del Nottawasaga Resort. Foto: Cortesía/FPF

Ismael Díaz conduce el balón durante una práctica de la selección de Panamá en una de las canchas del Nottawasaga Resort. Foto: Cortesía/FPF

Por ello, Bárcenas dejó claro que la intención de la selección será salir a competir desde el primer minuto.

“Vamos a ir con todo en el primer partido”, afirmó.

Más allá de los aspectos tácticos y físicos, el futbolista también reflexionó sobre el momento histórico que vive la selección nacional. Para Panamá será apenas su segunda participación en una Copa del Mundo, luego de haber debutado en Rusia 2018.

Sin embargo, Bárcenas considera que la realidad actual del equipo es distinta a la de hace ocho años.

“La verdad me siento feliz por estar aquí en un segundo Mundial, no es fácil. El primero era un sueño, pero este, con lo que hemos demostrado también, creo que tenemos un poco más de ilusión porque sentimos que podemos hacer historia”, manifestó el volante, quien suma 104 partidos con la camiseta nacional.