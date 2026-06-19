Panamá recupera el ánimo, pero Carrasquilla enciende las alarmas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección nacional de fútbol de Panamá entrenó con 25 jugadores en Nottawasaga Resort mientras sigue preparando el decisivo duelo ante Croacia.

Dos días después de la dolorosa derrota por 1-0 frente a Ghana en su estreno mundialista, la selección de Panamá mostró este viernes una mejor cara durante su entrenamiento matutino en el Nottawasaga Resort, donde continúa afinando detalles para enfrentar a Croacia el próximo martes en Toronto.

Adalberto Carrasquilla durante el entrenamiento de este viernes. Foto: Anel Asprilla

El ambiente fue distinto al de las horas posteriores al revés sufrido por el gol de Caleb Yirenkyi en el minuto 90+5. Con mejor semblante y una actitud enfocada en el siguiente desafío, 25 jugadores participaron en la sesión de trabajo dirigida por Thomas Christiansen.

La principal novedad de la jornada fue la ausencia del mediocampista Adalberto Carrasquilla.

El volante panameño había dado señales positivas el jueves al entrenar junto a los suplentes y futbolistas que ingresaron de cambio ante Ghana. Aquella sesión representó el trabajo de mayor intensidad para Carrasquilla desde la lesión sufrida el pasado 24 de mayo y alimentó las expectativas de una posible incorporación progresiva a la dinámica del grupo.

Donaldo González trabaja con Orlando Mosquera, Luis Mejía y César Samudio. Foto: Anel Asprilla

Sin embargo, este viernes el jugador no salió del hotel de concentración, algo que sí había hecho en cada una de las jornadas previas desde la llegada del equipo a Canadá.

Al cierre de esta nota, la Federación Panameña de Fútbol no había emitido ningún informe sobre el estado físico del mediocampista ni explicado los motivos de su ausencia en el entrenamiento matutino.

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Ya trabajando con miras a nuestro siguiente encuentro vs Croacia🇭🇷.#MareaQueLate pic.twitter.com/qodcyKhMdG — FEPAFUT (@fepafut) June 19, 2026

La situación genera interrogantes a pocos días del compromiso frente a una selección croata que aparece como una de las favoritas para avanzar desde el Grupo L.

Mientras el cuerpo técnico espera novedades sobre Carrasquilla, el resto del plantel trabaja con la mira puesta en recuperarse del golpe sufrido ante Ghana, un partido que dejó sensaciones encontradas por el rendimiento mostrado y el resultado final.

Quien compareció ante los medios fue el portero Luis Mejía, quien aseguró que el grupo ya dejó atrás la derrota y mantiene intacta la confianza en sus posibilidades.

“Creo que el grupo hizo el duelo. Ahora hay que prepararse para el siguiente partido. Sabemos que es una selección complicada, con buenos jugadores, pero el grupo está con la ilusión de poder hacer historia”, expresó el arquero del Nacional de Uruguay.

Mejía reconoció que el encuentro ante Ghana dejó importantes lecciones sobre la necesidad de gestionar mejor determinados momentos del juego.

“A este nivel la concentración es importante. El equipo rival tuvo una chance de gol y la aprovechó. Son detalles que tenemos que corregir porque esta clase de jugadores te hacen pagar muy caro cualquier ventaja”, señaló.

Pese a ello, el experimentado guardameta insistió en que Panamá no renunciará a la identidad que ha caracterizado al equipo durante el proceso de Christiansen.

Jugadores de la selección de Panamá en el entrenamiento de este viernes en el Nottawasaga Resort. Foto: Anel Asprilla

“Nuestra ambición es clasificar. Sabemos que va a ser difícil, pero la mentalidad que este grupo siempre ha mantenido es la de jugar y proponer, sea el equipo que sea”, afirmó.

La preparación panameña continuará este sábado con una sesión de gimnasio y trabajo de video análisis enfocado en Croacia, rival que llegará a Ontario el próximo domingo por la tarde tras completar al menos dos entrenamientos más en su campamento base ubicado en el estado de Virginia.