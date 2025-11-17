1,100 unidades policiales formarán parte del operativo del partido

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Federación Panameña de Fútbol y la Policía Nacional tienen organizado uno de los operativos de seguridad más amplios para el partido contra El Salvador, por la última jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, en el estadio Rommel Fernández.

Durante la conferencia de prensa, las autoridades de seguridad y organización del evento detallaron un plan que busca garantizar una jornada ordenada y con movilidad fluida para los miles de fanáticos que llenarán el coloso de Juan Díaz.

Se dio a conocer que el dispositivo contempla tres anillos de seguridad en el estadio, con cuatro filtros de revisión en los accesos. Las autoridades recordaron que está prohibida la entrada de armas de fuego, armas punzocortantes, paraguas, banderas, perfumes, papel higiénico y cualquier objeto que pueda representar riesgo. Además, como parte de las medidas preventivas, la venta de alcohol se suspenderá al minuto 60 del partido.

El operativo movilizará a 867 agentes de la Policía Nacional y a más de 300 miembros de seguridad privada, quienes estarán distribuidos dentro, fuera y en los alrededores del estadio. La vigilancia incluirá monitoreo constante, patrullaje perimetral y supervisión en los puntos de mayor concentración de aficionados.

“Se han emitido más de 21 mil boletos. No caigan en reventas. El estadio se está preparando para recibirlos principalmente de forma peatonal. Los estacionamientos son reducidos y ya están todos vendidos,” dijo Carolina Joly, representante de Fepafut.

“Les aconsejamos que tomen el Metrobús, que estará funcionando de manera constante. Las puertas abrirán a las 4:00 p.m. y todos los boletos son digitales. Esperamos casa llena, han sido tres llenos totales en esta eliminatoria,” subrayó.

Miembros de la Policía Nacional y Fepafut en la conferencia de prensa sobre el operativo de seguridad. Foto: Isaac Ortega

Por su parte, el comisionado Eduardo Huertas, de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, explicó que el personal está desplegado con su capacidad total y que todo se ha diseñado para asegurar la movilidad alrededor del Rommel Fernández, una zona que suele registrar fuerte congestión vehicular en días de partido.

“Vamos a tener un reordenamiento vehicular y, como Operaciones de Tránsito, estamos preparados para garantizar la movilidad. El mensaje es que el fanático utilice el transporte público para llegar con mayor rapidez y sin contratiempos,” indicó.

De parte de Fepafut, mencionan que el estadio está totalmente vendido, con más de 21 mil boletos emitidos. La Federación recuerda a los fanáticos evitar reventas.



Video: Isaac Ortegahttps://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/qitB2oidxV — La Prensa Panamá (@prensacom) November 17, 2025

El encuentro entre Panamá y El Salvador se disputará en un ambiente de máxima expectativa, ya que la selección panameña tiene la posibilidad de sellar su boleto directo al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El pitazo inicial está programado para las 8:00 p.m.

Las autoridades mantienen diversos escenarios previstos ante una posible clasificación, con refuerzo de seguridad según cada zona policial. La policía asegura estar preparada para cualquier eventualidad.



Video: Isaac Ortegahttps://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/7RkH1HZ0K1 — La Prensa Panamá (@prensacom) November 17, 2025