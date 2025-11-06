Panamá regresa a la Serie del Caribe 2026 tras un año de ausencia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Serie del Caribe 2026 será testigo del regreso de Panamá a la competencia, luego de un año de ausencia, así lo confirmó Probeis en un comunicado oficial.

Esta será la séptima participación de Panamá desde su regreso en 2019, año en que fue el anfitrión del torneo y se coronó campeón con los Toros de Herrera. En su última participación en 2024, disputada en el estadio de los Marlins de Miami, Panamá se ubicó en la tercera posición con los Federales de Chiriquí, dirigidos por José Mayorga.

En la carta de invitación enviada a PROBEIS por el presidente de la liga venezolana de béisbol profesional, Giuseppe Palmisano, se destacó la importancia histórica de Panamá en el béisbol caribeño.

“El béisbol de Panamá, sin duda, es parte fundamental de la historia de esta disciplina en la región y contar con su participación enaltece aún más un evento como este”, indicó Palmisano.

Asimismo, en su misiva, el presidente de la liga venezolana expresó su honor por tener a Panamá en la 68ª edición de la Serie del Caribe, resaltando que la participación del país “deja huellas imborrables” y “leyendas del béisbol”.

El representante de Panamá será el campeón de la Liga de Béisbol Profesional de Panamá, que dará inicio en diciembre de este año.

En esta edición de la Serie del Caribe, Gran Caracas 2026, el conjunto istmeño competirá junto a los campeones de las ligas invernales de República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, México y Cuba, en lo que se espera sea otro emocionante capítulo del béisbol caribeño.