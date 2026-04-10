Panamá remonta ante Aruba en Penonomé y asume el liderato del grupo E

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección femenina venció 3-1 en el estadio Universidad Latina y llegará como líder al duelo decisivo frente a Cuba

La selección femenina de Panamá tuvo que remar contra corriente, pero respondió con autoridad para vencer 3-1 a Aruba en el estadio Universidad Latina de Penonomé, un resultado que no solo consolidó su invicto en las eliminatorias femeninas de Concacaf, sino que también la catapultó al liderato del grupo E a falta de una jornada decisiva.

El equipo dirigido por la española Toña Is, que venía de golear 1-6 a Curazao y 0-3 a San Cristóbal y Nieves, encontró un escenario más complejo de lo esperado.

Aruba sorprendió desde el inicio y golpeó temprano. Apenas al minuto 5, Vanessa Susanna aprovechó un balón suelto que dejó Carina Baltrip Reyes para sacar un potente remate que dejó sin opciones a la portera Farissa Córdoba.

¡Gol de Aruba!⚽



Las visitantes sorprenden en los primeros minutos de partido tras un error de Baltrip Reyes.#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/Rjk9h1l3v8 — Deportes RPC (@deportes_rpc) April 10, 2026

Lejos de desordenarse, Panamá mantuvo su propuesta ofensiva y comenzó a inclinar el campo. La respuesta no tardó en llegar.

Al minuto 17, Sherline King controló con calidad en el área y filtró un balón preciso para Riley Tanner, quien definió con seguridad para igualar el marcador.

¡GOOOOOOOOOL DE PANAMÁ!🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦



Riley Tanner anota el primer tanto de las nuestras y se empata.#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/RW4Ph65Ohj — Deportes RPC (@deportes_rpc) April 10, 2026

La insistencia tuvo premio al minuto 29, cuando Arlen Hernández apareció en el segundo palo para conectar de cabeza un tiro de esquina ejecutado por King, completando la remontada antes del descanso.

¡GOOOOOOOOOOOOOL!🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦



Arlén Hernández marca el segundo de Panamá y toman ventaja.#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/BtjEsjQ2TC — Deportes RPC (@deportes_rpc) April 10, 2026

El dominio panameño se reflejaba en las estadísticas: nueve remates contra dos de Aruba en la primera mitad, seis de ellos a puerta, además de una amplia superioridad en tiros de esquina.

Con la ventaja 2-1 al medio tiempo, Panamá mantuvo la intensidad en la segunda mitad, aunque Aruba intentó adelantar líneas y generar peligro en jugadas a balón parado.

El momento que sentenció el encuentro llegó en el tramo final. Al minuto 72, Riley Tanner fue derribada dentro del área tras una jugada clara, lo que derivó en un penal a favor de Panamá.

Un minuto después, Karla Riley asumió la responsabilidad desde los doce pasos y convirtió con un remate firme al ángulo superior derecho, colocando el 3-1 definitivo.

¡GOOOOOOOOL!🇵🇦🇵🇦🇵🇦



Karla Riley marca desde el punto penal el tercero de Panamá.#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/UfGGkUwmu1 — Deportes RPC (@deportes_rpc) April 10, 2026

Con este triunfo, Panamá suma nueve puntos y se adueña del liderato del grupo E, superando los siete que acumula Cuba.

El panorama queda completamente abierto de cara al duelo directo entre ambas selecciones, programado para el viernes 17 de abril, nuevamente en Penonomé, donde se definirá el único boleto del grupo al Campeonato Femenino de Concacaf.

Este torneo, previsto para noviembre de 2026, otorgará cuatro cupos directos al Mundial de Brasil 2027, además de dos plazas para la repesca intercontinental.