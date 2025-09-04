Panamá, 04 de septiembre del 2025

    Panamá rescata un punto en Paramaribo tras empate ante Surinam

    Humberto Cornejo
    Cecilio Waterman saltó a la cancha como titular. EFE/ Eliecer Augusto Aizprua Banfield

    La selección de fútbol de Panamá logró un sufrido empate 0-0 ante Surinam en el Dr. Franklin Essed Stadium, en un partido correspondiente a las eliminatorias de la Concacaf.

    El onceno panameño tuvo la posesión y varias oportunidades claras, pero la falta de precisión y un inspirado arquero local impidieron que La Roja se llevara los tres puntos.

    Desde el pitazo inicial, Panamá tomó la iniciativa, buscando romper la defensa de los Suriboys, que apostaron al contragolpe y a la velocidad de sus laterales.

    Gyrano Kerk fue una pesadilla para la defensa panameña. EFE

    Adalberto Carrasquilla fue protagonista en los primeros minutos con un par de remates que exigieron al portero Etienne Vaessen, mientras Surinam tuvo su primera gran ocasión al minuto 7, pero el delantero Richonell Margaret falló frente al arco.

    A lo largo del primer tiempo, la lluvia y el viento se convirtieron en un factor decisivo, afectando la precisión de los pases y dificultando la generación de jugadas claras.

    La Roja mantuvo la posesión con un 73%, y Godoy comandó el mediocampo con un impecable 100% de acierto en sus pases, mientras Christian Martínez replicaba la eficacia con 7 de 7. En ataque, Ismael Díaz se mantuvo activo y Mosquera respaldó la defensa con seguridad.

    José Luis Rodríguez sacó un remate. EFE/ Eliecer Augusto Aizprua Banfield

    Las oportunidades más claras panameñas llegaron en tiros de esquina y remates desde fuera del área, aunque Surinam también generó peligro a través de su velocidad por los costados. El primer tiempo concluyó sin goles, con Panamá mostrando dominio territorial pero sin concretar.

    Segundo tiempo

    En la segunda mitad, Panamá intensificó sus ataques, pero la efectividad siguió siendo un problema. Michael Amir Murillo y Andrade tuvieron remates dentro del área que se fueron desviados, mientras que José Fajardo ingresó en sustitución de Cecilio Waterman para dar mayor presencia ofensiva.

    Por su parte, Orlando Mosquera y la defensa panameña tuvieron que multiplicarse para frenar los embates locales, especialmente tras un cabezazo de Fajardo que Vaessen logró detener con una gran atajada.

    En los minutos finales, Surinam también desaprovechó oportunidades claras de gol, y Panamá buscó desesperadamente la victoria con tiros libres y remates dentro del área, pero Mosquera rival evitaron cualquier festejo visitante.

    El árbitro añadió seis minutos de reposición, durante los cuales la Roja mantuvo la presión, pero el marcador no se movió.

    El pitazo final certificó un 0-0 que deja a Panamá con un punto, aunque con sabor a derrota por las ocasiones desperdiciadas, las fallas defensivas y el dominio territorial no traducido en goles.

    La selección istmeña deberá mejorar para el lunes, cuando se mida a Guatemala el próximo lunes 8 de septiembre, en el estadio Rommel Fernández, a partir de las 8:30 p.m.

