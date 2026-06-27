Panamá responde con carácter, pero Inglaterra es más efectiva en el cierre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Roja cerró su participación en el Mundial con derrota 2-0 ante Inglaterra. Los goles de Jude Bellingham y Harry Kane inclinaron la victoria a los ingleses.

Panamá cerró su participación en el grupo L de la Copa Mundial 2026 con una derrota por 2-0 ante Inglaterra, en el MetLife Stadium, en un encuentro donde el conjunto istmeño mostró orden y carácter hasta el último minuto, pero terminó cediendo ante la contundencia del rival europeo en el tramo decisivo.

Desde el arranque, Panamá mostró intención ofensiva con un remate temprano de Tomás Rodríguez al minuto 1, que marcó el tono competitivo del equipo dirigido por Thomas Christiansen. Sin embargo, Inglaterra fue ganando terreno con el paso de los minutos, apoyada en la presión alta y la circulación de balón.

La primera gran intervención del partido llegó al minuto 7, cuando el portero Keylor Mosquera respondió con una atajada determinante ante un potente disparo de Marcus Rashford, evitando la apertura del marcador. A partir de allí, el conjunto inglés acumuló aproximaciones y tiros de esquina, obligando a Panamá a sostenerse en bloque defensivo.

El primer tiempo se cerró sin goles, con una Panamá ordenada en defensa, destacando intervenciones de José Córdoba y Carlos Harvey, aunque con dificultades para sostener la posesión en campo rival.

En la segunda mitad, Inglaterra abrió el marcador al minuto 62 por medio de Jude Bellingham, quien aprovechó un tiro de esquina para definir en el primer palo. Apenas cinco minutos después, al 67, Harry Kane aumentó la ventaja de cabeza tras un centro de Marcus Rashford, consolidando el dominio inglés.

Panamá intentó reaccionar con los ingresos de Ismael Díaz y Azarías Londoño, generando algunas aproximaciones importantes. Díaz fue protagonista en el tramo final con varias acciones ofensivas, incluyendo un cabezazo desviado al minuto 74, una ocasión tras una vaselina al 75 y un remate al 76, además de un gol anulado al minuto 90+1 que ahogó el intento de descuento canalero.

El cierre del encuentro tuvo alta intensidad. Al minuto 84, Andrés Andrade recibió tarjeta amarilla por una falta táctica en mitad de campo.

Un minuto más tarde, Inglaterra realizó modificaciones, con las salidas de Harry Kane y Elliot Anderson, ingresando Ollie Watkins y Jordan Henderson.

En el tiempo añadido, Panamá buscó el descuento hasta el final, pero Fajardo no logró conectar un centro peligroso al 90+3.

Con este resultado, Panamá culmina su participación en la fase de grupos tras caer ante Ghana, Croacia e Inglaterra, en su segunda experiencia mundialista después de Rusia 2018, dejando una imagen de competitividad y momentos de buen fútbol.