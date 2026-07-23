Panamá retira su candidatura para los Juegos Panamericanos Junior 2029

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Comité Olímpico de Panamá informó que la decisión responde a la imposibilidad de garantizar la planificación del evento debido a la coincidencia con el proceso electoral de 2029

Apenas nueve días después de oficializar su candidatura para albergar los III Juegos Panamericanos Junior de 2029, Panamá decidió dar un paso al costado.

La presidenta del Comité Olímpico de Panamá (COP), Damaris Young, explicó este miércoles en Santo Domingo que la decisión obedeció a la imposibilidad de garantizar el éxito del evento debido a la coincidencia de las fechas previstas con el proceso electoral nacional.

Young reconoció que la determinación no fue sencilla, especialmente por el trabajo realizado durante los últimos meses para construir una propuesta que, a su juicio, reunía las condiciones para competir por la sede frente a Rosario (Argentina) y Ciudad de Guatemala.

“Panamá ha decidido retirar su candidatura de los terceros Juegos Panamericanos Junior. Sin duda alguna, ha sido un proceso que no ha sido fácil. Nosotros hemos estado fuertemente, con mucho entusiasmo y con mucha ilusión, trabajando con nuestras autoridades gubernamentales en una propuesta de candidatura que consideramos que era muy sólida y que reflejaba ese espíritu, ese deseo y el legado que trabajamos diariamente para dejar en el deporte nacional en lo más alto”, manifestó Young en declaraciones difundidas por Panam Sports.

Delegaciones de los país participantes. Foto: Carlos Vidal-Endara

La dirigente, quien además es miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), explicó que la decisión fue tomada luego de que el Órgano Ejecutivo concluyera que el calendario electoral de 2029 representaba un riesgo para la organización de una competencia continental de esa magnitud.

“La decisión obedece principalmente a que nos encontramos, en la fecha que teníamos propuesta para los Juegos, en el proceso general eleccionario, lo que evidentemente, como nos ha comunicado el Ejecutivo, hace muy difícil garantizar que esa planificación se pueda cumplir a cabalidad y eso puede poner en riesgo el éxito de los Juegos”, afirmó.

El retiro sorprende porque Panamá veía en estos Juegos una oportunidad para consolidarse como organizador de eventos multideportivos, especialmente después de haber sido designado como sede de los Juegos Suramericanos de la Juventud de 2026.

La candidatura también se apoyaba en la modernización de varias instalaciones deportivas que estarán listas para esa cita, entre ellas las canchas de tenis Fred Maduro, el estadio Emilio Royo y el nuevo Centro de Alto Rendimiento Luis Tejada, infraestructura que habría servido como base para recibir a los mejores atletas juveniles del continente.

A pesar de la retirada, Young dejó claro que el Comité Olímpico de Panamá mantendrá el trabajo conjunto con las autoridades nacionales para seguir fortaleciendo el deporte y aspirar a futuras oportunidades de organización internacional.

“Seguiremos trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora con nuestras autoridades gubernamentales en el desarrollo del deporte nacional y, por otro lado, en identificar nuevas oportunidades cuando las condiciones nos permitan hacerlo”, concluyó.

En un comunicado, el Comité Olímpico de Panamá informó que durante los últimos meses se desarrolló un proceso técnico, institucional y organizativo para preparar la candidatura, el cual incluyó la elaboración y entrega del dossier oficial a Panam Sports con la propuesta de la Ciudad de Panamá.

Sin embargo, la organización indicó que la decisión del Ejecutivo respondió a un “análisis responsable” ante la incertidumbre que generaría la cercanía del proceso electoral de 2029 para la planificación, ejecución y desarrollo de los Juegos.