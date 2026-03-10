Panamá revela su convocatoria para la clasificatoria Sub-17 de Concacaf

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El técnico Gerard Aubí convocó a 21 jugadoras para disputar la ronda final de la clasificatoria Sub-17 de Concacaf en Costa Rica, con el objetivo de buscar un boleto al Mundial de Marruecos 2026.

El entrenador Gerard Aubí anunció la convocatoria de la Selección Femenina Sub-17 de Panamá que representará al país en la ronda final de la Clasificatoria Sub-17 de Concacaf, torneo que otorgará boletos para la Copa Mundial Femenina Sub-17 Marruecos 2026.

La lista está integrada por 21 jugadoras, algunas de ellas dando sus primeros pasos en la Liga de Fútbol Femenino (LFF), mientras que otras militan en el Torneo Infantojuvenil Sub-16 organizado por el Departamento de Fútbol Aficionado de la Federación Panameña de Fútbol.

Entre las novedades de la convocatoria destacan Andrielys Crique, Chanday Mapp y Maryfer De Gracia, quienes no participaron en la primera ronda de la clasificatoria que se disputó en Bermuda.

Panamá retomará los entrenamientos esta semana en el COS, antes de viajar el próximo domingo hacia Alajuela, Costa Rica, sede del torneo. El equipo entrenará el miércoles y jueves de 1:30 p.m. a 4:00 p.m.; el viernes de 1:30 p.m. a 3:30 p.m.; y el sábado de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

En la competencia, Panamá formará parte del grupo C y disputará sus encuentros en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Costarricense de Fútbol.

El debut será el 17 de marzo frente a Costa Rica, a las 11:06 a.m.; el segundo partido será el 19 de marzo ante México, a la 1:30 p.m.; y cerrará la fase de grupos el 22 de marzo frente a Jamaica, a las 4:00 p.m. Según el reglamento del torneo, los primeros lugares de cada grupo y el mejor segundo avanzarán a la próxima Copa Mundial de la categoría.

La convocatoria de Panamá está conformada por las porteras Avril Potvin (FC Chorrillo), Camila Aparicio (Suárez Academy) y Andrielys Crique (SD Atlético Nacional).

En la defensa fueron llamadas Yasselis Magallón (FC Chorrillo), Julianna Alvarado (Inter Panamá CF), Cristabella Ríos (Panamá City FC), Chanday Mapp (JM Academy), Guillehely Distancia (Umecit FC) e Isabella Rendino (Davis Legacy SC, Estados Unidos).

En el mediocampo figuran Gabriela Chen (Richmond United, Estados Unidos), Vera Batista (Suárez Academy), Alexa Ortega (Inter Panamá CF), Yohanis Batista (Sporting San Miguelito), Ana Pérez (Inter Panamá CF) y Gabriela Rodríguez (Suárez Academy).

El grupo de delanteras está integrado por Naomi Zafrani (Inter Panamá CF), Kelly Zapata (Fénix FC), Shaday Mow (FC Chorrillo), Poppy Wakefield (Ohio Elite SA, Estados Unidos), Maryfer De Gracia (Suárez Academy) y Alisson Samudio (Rayadas de Chiriquí).