Panamá, 19 de mayo del 2026

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    Baloncesto

    Panamá revela su preselección Sub-20 femenina de baloncesto para Santo Domingo 2026

    El técnico Dionisio Gómez contará con 27 jugadoras convocadas para el proceso de preparación.

    Humberto Cornejo
    Panamá revela su preselección Sub-20 femenina de baloncesto para Santo Domingo 2026
    Jugadoras de la selección Sub-20 de Panamá. Foto: Cortesía/Fepaba

    La selección Sub-20 femenina de baloncesto de Panamá ya tiene definida su preselección para afrontar los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, torneo que se disputará del 25 de julio al 2 de agosto en República Dominicana.

    La Federación Panameña de Baloncesto anunció la convocatoria de 27 jugadoras que formarán parte del proceso de preparación del quinteto nacional, que buscará competir ante las principales selecciones de la región en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto.

    El cuerpo técnico estará encabezado por Dionisio Gómez, acompañado por los asistentes Anray Lazar Stewart y Alberto Duque Jr., mientras que Alberto Duque fungirá como gerente general del equipo.

    Panamá quedó ubicada en el grupo A junto a Costa Rica, Nicaragua y Puerto Rico. Mientras tanto, el grupo B estará integrado por El Salvador, México, Trinidad y Tobago y República Dominicana.

    El torneo femenino Sub-20 contará con la participación de ocho selecciones y formará parte de la edición número 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, evento que tendrá un significado especial al celebrarse el centenario de la principal cita multideportiva de la región.

    Entre las jugadoras convocadas destacan Lya González, Evelyn Isaac, Destiny Patrick, Jaidy Nieto, Yosuanny Chambers, Jehimily Boza, Kalem Prestán, Jazmín Flores, Katherine Armstrong, Caroline Herrera, Elianys Cocherán, Lourdes Reyna, Ailyn Villarreal, Vivian Grenald, Roselyn Sánchez, Ana Villarreal, Isabella Aversa, Genesis Parks, Sofía Ponce, María De Gracia, Gabriela Gómez, Iany Molinar, Leanice Yearwood, Layla Lee, Frida Acevedo, Mía De León y Lya Sanjur.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


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