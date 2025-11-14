Panamá rompe la racha y vence en El Trébol en un partido de máxima tensión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de Panamá consiguió este jueves una victoria histórica en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, al imponerse 3-2 a Guatemala en un duelo cargado de tensión, polémica, ambiente hostil y emociones cambiantes.

El triunfo deja a la Roja con 9 puntos y en plena pelea por la clasificación, igualando a Surinam y dejando sin opciones a los chapines rumbo a la última fecha del Grupo A.

El ambiente previo al partido fue tan encendido como se anticipaba. El himno panameño fue abucheado y los jugadores recibieron insultos al ingresar al campo. Aun así, el equipo de Thomas Christiansen mantuvo la calma y respondió desde el juego. Con un esquema 5-3-2 y la dupla ofensiva de Azarías Londoño y Cecilio Waterman, Panamá golpeó primero y silenció El Trébol.

A la media hora de partido, Waterman abrió el marcador con una definición soberbia tras una jugada que lo dejó mano a mano. Minutos después, el delantero del fútbol chileno firmó su doblete para el 0-2 parcial, en medio del desconcierto local. Incluso un tercer gol panameño llegó a celebrarse, pero fue anulado por fuera de juego de Londoño.

Guatemala reaccionó tras el descanso con los cambios de Rudy Muñoz y más tarde de Arquímedes Ordóñez. El impulso local se tradujo en insistencia y remates que obligaron a Orlando “Kuty” Mosquera a intervenir. Ordóñez aprovechó una mala salida del portero panameño al 69’ para descontar y encender el estadio. Poco después, Muñoz empató 2-2, pero el VAR ratificó que estaba habilitado tras una ajustada revisión sobre la línea de Carlos Harvey.

Lejos de hundirse, Panamá encontró serenidad en los cambios. José Fajardo, que había ingresado minutos antes, marcó el 3-2 al 78’ aprovechando un balón suelto en el área. El gol devolvió la ventaja y frenó el impulso chapín. En los minutos finales, Guatemala empujó con desesperación, pero la defensa panameña resistió y supo cerrar un partido que tuvo todos los ingredientes de una batalla eliminatoria.

Con este resultado, el Grupo A queda con Surinam y Panamá igualados con 9 puntos, Guatemala eliminada con 5 y El Salvador al fondo. La última jornada decidirá todo, pero Panamá se va de El Trébol con algo más que tres puntos: rompió un peso histórico y demostró carácter en territorio hostil.