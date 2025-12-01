Panamá roza la hazaña pero cae ante Uruguay en un cierre dramático

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de Panamá rozó la épica en Montevideo, pero terminó cayendo 84-82 ante Uruguay en un final de infarto, en la segunda jornada de la eliminatoria mundialista rumbo a Catar 2027.

El equipo istmeño, que venía de un duro tropiezo como local, mostró una versión completamente distinta, combativa y valiente, que obligó a los charrúas a sufrir hasta el último segundo.

Uruguay salió agresivo desde el arranque y se llevó el primer cuarto 21-19, aprovechando su ritmo ofensivo y una defensa física que complicó a Panamá.

Sin embargo, el conjunto dirigido por Gonzalo García respondió con carácter y convicción, cambiando la dinámica del juego en el segundo periodo, que ganó 19-22. El rostro del equipo panameño era otro con orden, intensidad y una confianza que no se vio en el debut del viernes.

El duelo continuó cerrado tras el descanso. Aunque Uruguay tomó pequeñas ventajas, Panamá mantuvo el pulso en cada posesión. El tercer cuarto finalizó 21-23 para los istmeños, que entraron al último periodo con la sensación de que la victoria era posible.

El cuarto final fue una batalla campal. Uruguay endureció su defensa, pero Panamá encontró respuestas en momentos clave. Trevis Gaskin encendió las esperanzas con un triple para el 73-69, seguido por un poderoso dunkeo de Eric Romero que acercó el marcador 75-74. En el instante más crítico, Gaskin volvió a aparecer desde larga distancia para poner a Panamá arriba 78-74.

Pero los locales reaccionaron. Santiago Vescovi y Joaquín Rodríguez encestaron canastas determinantes para empatar el partido 82-82 con un minuto por jugar. Panamá tuvo la última posesión para intentar la victoria, pero Akill Mitchell falló un tiro corto, lo que generó un rebote largo que desembocó en una rápida transición uruguaya. Con la defensa desacomodada, Martín Rojas apareció en el último segundo para anotar la bandeja que sentenció el 84-82 definitivo.

En lo individual, Jhivvan Jackson lideró la ofensiva panameña con 29 puntos, seguido de Eric Romero con 13 y Akill Mitchell con 12. Por Uruguay, Joaquín Rodríguez fue el más destacado con 29 unidades.

Pese a la derrota, Panamá dejó una impresión mucho más positiva que la del viernes, cuando cayó 93-60 en el gimnasio Roberto Durán. La entrega, el ajuste táctico y la actitud del equipo en Montevideo dejan señales alentadoras de cara a lo que viene.

La próxima ventana será clave para las aspiraciones mundialistas. Panamá visitará a Cuba el 26 de febrero, en un duelo directo por la clasificación, y cerrará la fecha enfrentando a Argentina el 1 de marzo. Solo los tres primeros del grupo avanzan, por lo que el choque ante los cubanos será determinante.