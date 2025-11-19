Panamá, 19 de noviembre del 2025

    Panamá se clasifica a la Copa Mundial de Fútbol 2026

    Guillermo Pineda G.
    Eric Davis convirtió de penal el segundo gol de Panamá. LP/Elysée Fernández

    Panamá cerró la fase final de las eliminatorias con una actuación sólida en el estadio Rommel Fernández, derrotando 3-0 a El Salvador y alcanzando los 12 puntos que necesitaba para asegurar su clasificación.

    La noche, además, terminó siendo perfecta gracias al triunfo de Guatemala por 3-1 sobre Surinam, resultado que dejó a los surinameses con 9 unidades y sin opciones de alcanzar a La Roja.

    El escenario fue inmejorable desde el inicio. El Rommel, lleno y vibrante, acompañó cada paso de la selección panameña, que abrió el marcador al minuto 17 cuando César Blackman apareció para convertir el 1-0 y desatar la explosión en las gradas. El gol dio tranquilidad y permitió a Panamá manejar con autoridad el resto de la primera mitad.

    Justo antes del descanso llegó el segundo tanto, obra de Eric Davis desde el punto penal. El zurdo definió con frialdad para el 2-0 que encendió aún más al estadio y dejó encaminado el objetivo.

    Mientras Panamá hacía su trabajo, en El Trébol empezaban a llegar noticias alentadoras. Tras un primer tiempo sin goles, Guatemala golpeó rápido en la reanudación: Darwin Lom abrió el marcador al 49, Olger Escobar amplió la ventaja al 57 y Óscar Santis sentenció el 3-0.

    En los minutos finales, Panamá administró su ventaja con calma, realizó las variantes necesarias y llevó el partido hasta el pitazo final sin sobresaltos. El tercer gol estuvo a cargo de José Luis Rodríguez.

    La combinación de victorias dejó el camino despejado: Panamá llega a 12 puntos, supera la presión y sella su presencia en la próxima cita mundialista, celebrando con su gente una noche que salió exactamente como debía.

    Información en desarrollo...

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes


