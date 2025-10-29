Panamá se consolida como potencia en el Brazilian Jiu Jitsu

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá se convirtió en el epicentro del Brazilian Jiu Jitsu latinoamericano durante el AJP National Panama 2025 (GI & No-GI), evento que cerró con éxito la temporada regional del Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro (AJP Tour).

En este certamen, los mejores exponentes del Jiu Jitsu de la región compitieron por los últimos puntos de clasificación al Mundial de Abu Dhabi 2025, que se celebrará en noviembre.

Los panameños se destacaron como el país más ganador del evento, seguidos por Costa Rica y Ecuador, lo que refleja el crecimiento técnico y competitivo de la disciplina en el país, así como el compromiso de sus academias y atletas en la escena internacional.

En la clasificación por academias, GFTeam Panamá, Serpente Jiu Jitsu y Atos dominaron las principales divisiones, consolidando su liderazgo en las modalidades GI y No-GI.

El torneo se caracterizó por contar con arbitraje internacional certificado y un público que vivió cada combate con entusiasmo y pasión, creando un ambiente de competencia de alto nivel.

Este evento se convirtió en la última oportunidad nacional para sumar puntos antes del Mundial de Abu Dhabi.