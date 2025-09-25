Panamá se declara candidato a ganar el Premundial Sub-23 en La Chorrera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Federación Panameña de Béisbol presentó este jueves en el estadio Rod Carew al equipo nacional Sub-23 que competirá desde este domingo en el Campeonato Premundial, clasificatorio que otorgará tres cupos al Mundial de Nicaragua 2026.

La ceremonia, que reunió a prensa especializada, dirigentes y jugadores, sirvió para dejar claro que Panamá llega con ambición de ser campeón del torneo.

El capitán designado, Adrian Sugastey, expresó frente a los medios: Queremos ser campeones del torneo. El primer objetivo será asegurar el cupo en las semifinales, pero nuestro deseo también es ganar el campeonato.

Por su parte, Aníbal Reluz, director del equipo, reafirmó el compromiso del conjunto con la afición panameña: “Tenemos un compromiso con el país. Hay que darle una satisfacción a los fanáticos y vamos a aprovechar que los juegos son en casa”.

Reluz destacó además las siete semanas de preparación del equipo y la presencia de peloteros profesionales que militan en ligas menores de Estados Unidos, entre ellos Sugastey (San Francisco Giants) y Eduardo Tait (Minnesota Twins). Asimismo, se informó que el metropolitano Jorge García será el abridor del partido inaugural frente a Costa Rica.

Reluz tiene a figuras de renombre en el cuerpo técnico como el cubano Israel Delgado y exjugadores como Dimas Ponce, Audes de León, Manuel Rodríguez, entre otros.

El debut de Panamá será este domingo 28 de septiembre, enfrentando a Costa Rica a las 8:00 p.m. en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera. Los boletos estarán a la venta en la taquilla del estadio a un costo de 5.00 balboas.

El calendario completo de Panamá en el grupo A es el siguiente:

28 de septiembre: vs. Costa Rica

29 de septiembre: vs. Honduras

30 de septiembre: Libre

1 de octubre: vs. México

2 de octubre: vs. Guatemala

3 de octubre: Semifinal

4 de octubre: Final

El Grupo A, conformado por Panamá, México, Costa Rica, Guatemala y Honduras, jugará todos sus partidos en el estadio Mariano Rivera. El Grupo B, integrado por Puerto Rico, Cuba, Islas Vírgenes, Bahamas y Aruba, competirá en el Justino Gato Brujo Salinas.

Los 24 jugadores de Panamá fueron anunciados de la siguiente manera:

Lanzadores: Olmedo Quezada, Ezequiel Bonilla, Carlos Dias, Jorge García, Adriel González, Samuel Herrera, Benjamín González, Eduardo Castillo, Jorge Quiel e Ismael Velasco.

Receptores: Eduardo Tait, Adrián Sugastey y Juan Diego Rosas.

Cuadro Interior: Joshua Cedeño, Keith Hernández, Yeremy Lezcano, Héctor Rayo, Edwin Hidalgo y Jorge Rodríguez.

Jardineros: Edwin Walden, Eduardo Vaughan, Germain Ruiz, Juan Diego Alonso y Mauricio Pierre.