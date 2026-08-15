Panamá se despide en los cuartos de final del Mundial de Flag Football

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las selecciones masculina y femenina de Panamá quedaron eliminadas en los cuartos de final del Mundial. Ambas continuarán en competencia por la clasificación final.

Las selecciones masculina y femenina de Panamá quedaron eliminadas este sábado en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Flag Football 2027, que se disputa en Dusseldorf, Alemania, luego de caer ante México y Gran Bretaña, respectivamente.

En la rama masculina, Panamá perdió 33-19 frente a México en un partido que tuvo a los istmeños en ventaja durante buena parte de la primera mitad. El conjunto panameño llegó al descanso con una ventaja de 19-14, pero México reaccionó en el complemento y terminó remontando para asegurar su clasificación a las semifinales.

Jayson Jaén, Félix Olivares y César Aguilera estuvieron entre los anotadores.

El equipo dirigido por Panamá había alcanzado los cuartos de final tras vencer el viernes 33-27 a Gran Bretaña. En la fase de grupos, los istmeños también derrotaron 33-26 a Francia, con Jaén marcando el primer touchdown panameño en el torneo, mientras que posteriormente cayeron 45-36 ante Italia.

Las mujeres también se despiden

La selección femenina corrió con la misma suerte al caer 26-20 ante Gran Bretaña en un encuentro que se mantuvo abierto hasta los últimos segundos.

Las panameñas habían conseguido su boleto a cuartos de final después de superar 12-6 a Brasil. Previamente, perdieron 27-14 frente a Canadá y vencieron 37-13 a Japón en la fase de grupos.

Aunque ambas selecciones quedaron fuera de la lucha por el campeonato, Panamá continuará en competencia con los partidos de clasificación que definirán su posición final en el Mundial.